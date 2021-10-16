台股15日上演強勢反彈表現，投資專家認為，台積電扮演「科技風向球」的指標角色，股價大漲反應，宣示買盤將集中火力鎖定績優股布局，篩選9月、第三季、今年以來營收皆繳出正成長佳績，並有三大法人大舉押寶的「五績」概念股，台積電（2330）、友達（2409）共13檔可望領銜上攻。
國泰證其顧問處協理簡伯儀指出，上市櫃9月營收出爐，後續將陸續公告第三季獲利數字，台積電表現亮眼，讓市場吞下一顆定心丸，搭配美超級財報周將至，基本面為買盤關注重心，建議可從營收動能向上，挑選第三季財報亮眼的績優股為關注方向。
統計9月、第三季營收雙增，以及今年以來營收正成長，業績動能強勁不墜，同時在15日台股強勢反彈格局下，有三大法人跟進掃貨逾2,000張以上的個股有台積電、友達、鴻海、華新、廣宇、漢磊、亞聚、誠美材、華航、台聚、佳世達、金居、鉅祥等13檔。
台積電法說公布第三季毛利率51.3％，營益率41.2％，皆優於市場預期，對後市展望則看好產能吃緊延續至明年，強調供應鏈維持較高庫存仍將持續，激勵15日股價大漲4.71％，站回600元大關。
群益投顧分析，以往第四季是塑化旺季，加上中國大陸電石法與煤化工供給縮減，塑化報價強彈，有利台聚、亞聚營運。隨著疫情趨緩、全球經濟體陸續解封，耶誕節旺季需求等利多帶動，獲利向上可期。
漢磊在國際IDM大廠擴大委外金屬半導體場效電晶體（MOSFET），以及二極體等功率半導體晶圓代工訂單加持下，帶動9月營收月增2.06％、年增37.1％，改寫歷史新高，在外資以及投信連日買超下，15日股價強攻漲停。
此外，電動車供應鏈也成為近期買盤關注焦點，鴻海及旗下廣宇股價同步走高；美琪瑪受惠電池材料需求向上，並有低價庫存效益顯現，9月營收登頂，預料第三季獲利可望繳出亮眼成績。
(時報資訊)
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