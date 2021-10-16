全球對於智慧醫療的需求持續攀升，面對高齡化及數位轉型浪潮，醫療體系亦面臨智慧升級挑戰，跨域整合關鍵技術與產業合作甚為關鍵，如何打造有利環境促成醫界、產業合作是政府當務之急。為此，科技部於10月15日舉辦「跨域創新應用打造智慧醫療新未來」系列交流活動，結合TIE展能量，邀請秀傳醫療及宏碁智醫，分享智慧醫療開發案例與經驗，藉由與相關領域業者、專家對談交流，凝聚各界共識，期望促成更多跨域合作。
科技部表示，為配合行政院「臺灣精準健康戰略產業發展方案」，科技部預計推動精準健康研發與聚落發展相關計畫，除了加速相關領域基礎研究及學研成果商品化，也將強化跨域產學合作，發展智慧醫院、臨床決策及遠距照護等應用領域，打造我國國際級智慧醫療示範場域，並促成相關產品方案輸出國際全球落地。
現場除了由工研院分享智慧診斷醫材應用等產業趨勢議題，亦邀請秀傳醫療體系劉立醫療資訊副院長及宏碁智醫蕭鈺靜經理，就產業界技術發展趨勢及醫院端操作實務進行分享。當天亦有來自業界意見領袖包括益安生醫、威強電工業電腦、友達光電、台北榮民總醫院等與會，現場互動熱烈，可看出各界對此議題的關注與高度重視，而今日討論的方向也將做為未來科技部相關政策推動參考。
科技部「跨域創新應用打造智慧醫療新未來」系列活動自9月起跑，每週展開系列交流活動，分別探討趨勢議題「數位科技智慧醫院」、「醫療IoT與遠距醫療」、「智慧醫材臨床解決方案」、「大數據分析與健康照護管理」及「智慧賦能創新醫材」等，更邀請到醫學及產業界指標代表，包括台北榮民總醫院高壽延副院長、華碩雲端暨華碩健康公司吳漢章總經理、彰基體系許天成資訊長與仁寶集團范瑋益協理參與交流，一致認同醫院應開放場域、協助產業技術落地，並呼籲國內業者以大（ICT大廠）帶小（新創）、與醫院合作，同時響應政府號召參與相關計畫，凝聚力量共推我國智慧醫療產業升級。
科技部「跨域創新應用 打造智慧醫療新未來」活動，後續尚有10月20日大數據分析與健康照護管理，及10月27日智慧賦能創新醫材等兩個場次，並將於年底辦理國際智慧醫療交流高峰會，邀請國外講師進行案例分享，歡迎對智慧醫療發展有興趣之產、學、研專家共襄盛舉，期透過此一交流平台掌握智慧醫療商機。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：