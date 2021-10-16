全球對於智慧醫療的需求持續攀升，面對高齡化及數位轉型浪潮，醫療體系亦面臨智慧升級挑戰，跨域整合關鍵技術與產業合作甚為關鍵，如何打造有利環境促成醫界、產業合作是政府當務之急。為此，科技部於10月15日舉辦「跨域創新應用打造智慧醫療新未來」系列交流活動，結合TIE展能量，邀請秀傳醫療及宏碁智醫，分享智慧醫療開發案例與經驗，藉由與相關領域業者、專家對談交流，凝聚各界共識，期望促成更多跨域合作。

科技部表示，為配合行政院「臺灣精準健康戰略產業發展方案」，科技部預計推動精準健康研發與聚落發展相關計畫，除了加速相關領域基礎研究及學研成果商品化，也將強化跨域產學合作，發展智慧醫院、臨床決策及遠距照護等應用領域，打造我國國際級智慧醫療示範場域，並促成相關產品方案輸出國際全球落地。

現場除了由工研院分享智慧診斷醫材應用等產業趨勢議題，亦邀請秀傳醫療體系劉立醫療資訊副院長及宏碁智醫蕭鈺靜經理，就產業界技術發展趨勢及醫院端操作實務進行分享。當天亦有來自業界意見領袖包括益安生醫、威強電工業電腦、友達光電、台北榮民總醫院等與會，現場互動熱烈，可看出各界對此議題的關注與高度重視，而今日討論的方向也將做為未來科技部相關政策推動參考。

科技部「跨域創新應用打造智慧醫療新未來」系列活動自9月起跑，每週展開系列交流活動，分別探討趨勢議題「數位科技智慧醫院」、「醫療IoT與遠距醫療」、「智慧醫材臨床解決方案」、「大數據分析與健康照護管理」及「智慧賦能創新醫材」等，更邀請到醫學及產業界指標代表，包括台北榮民總醫院高壽延副院長、華碩雲端暨華碩健康公司吳漢章總經理、彰基體系許天成資訊長與仁寶集團范瑋益協理參與交流，一致認同醫院應開放場域、協助產業技術落地，並呼籲國內業者以大（ICT大廠）帶小（新創）、與醫院合作，同時響應政府號召參與相關計畫，凝聚力量共推我國智慧醫療產業升級。

科技部「跨域創新應用 打造智慧醫療新未來」活動，後續尚有10月20日大數據分析與健康照護管理，及10月27日智慧賦能創新醫材等兩個場次，並將於年底辦理國際智慧醫療交流高峰會，邀請國外講師進行案例分享，歡迎對智慧醫療發展有興趣之產、學、研專家共襄盛舉，期透過此一交流平台掌握智慧醫療商機。

(時報資訊)