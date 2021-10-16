進入10月後，以太幣價格從3,000美元持續升揚挑戰4字頭，超微新品AMD Radeon RX 6600顯卡亦發布上市，利多加持下、帶動台板卡廠15日股價全面走揚。台主要板卡品牌包括華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）及華擎（3515）等，也陸續端出旗下RX 6600顯卡新品，同時以AMD GPU產品為主力的映泰（2399）及撼訊（6150），也積極鋪貨備戰中，為第四季衝刺顯卡業務續拚新高的目標添柴火。

依然供不應求的顯卡市場，在進入第四季後價格仍未正常化，國外知名顯卡網站3DCenter發布最新的德國／奧地利10月通路賣價顯示，已發售的超微AMD Radeon RX 6000系列顯卡仍溢價高達83％，為下半年以來的高點，顯示供需缺口差距並未收斂。

近日在超微宣布解禁後，台板卡品牌包括華碩、技嘉、微星及華擎等，陸續端出AMD Radeon RX 6600顯卡新品。率先出擊的華擎，雖於第三季受越南協力廠停工影響，惟自第四季起，轉移至台、陸的主板產能已幾乎補上，此回顯卡新品一口氣推出超合金的AMD Radeon RX 6600 Challenger D 8GB及小尺寸AMD Radeon RX 6600 Challenger ITX 8GB。

至於華碩端出的主流顯卡系列ASUS Daul-RX6600、微星MSI Radeon RX 6600 MECH 2X，亦已同步於台灣上市，技嘉首波則推出AMD Radeon RX 6600 EAGLE 8G。

通路業者指出，雖然台顯卡廠首波取得的AMD RX6600系列供貨量，相對較陸品牌廠多，但出貨動能仍將受限GPU供應吃緊影響，因此預期第四季AMD RX6000系列的顯卡海外現貨賣價也將出現相當幅度的溢價。

展望第四季，法人看好三大一線廠華碩、技嘉及微星仍將受惠顯卡帶來的超額利潤，持續挹注板卡業務營收及獲利維持在高檔，另一方面，華擎亦將在主板出貨動能回穩、顯卡業務更有優於其它產品線的增幅下，推動第四季回歸年正成長走勢。

(時報資訊)

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