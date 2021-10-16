IC載板供不應求、帶動載板廠今年業績走強，法人看好欣興（3037）維持滿稼動，其他產品線受惠旺季需求也不淡，加上新產能設備陸續到位，樂觀看待第四季營運有望較第三季更進一步成長。
欣興9月營收94.6億元、月減1.2％、年增19.3％，創單月歷史次高，第三季營收281.45億元、年增22.16％，改寫單季新高，累計前九月營收達740億元、年增13.3％，續創歷年同期新高。
欣興9月營收較8月微幅降溫，主要是9月工作天數較少以及月底大陸限電有些微影響，不過公司看好載板需求依舊暢旺、稼動也是滿檔，對於後續營運維持正面看法。
董事長曾子章先前於股東會上預告，ABF載板供不應求的趨勢不變，BT供給也是吃緊，隨著設備陸續到位、投資的新產能開始釋放能量，下半年營運優於上半年明確，也預期會是開始展現投資效益的明顯起跑點，第三季維持成長、第四季有望大幅成長。
目前新產能規劃均如期順利進行，除今年透過去瓶頸增加的10％會在下半年陸續加入貢獻，楊梅廠年底設備陸續到位，山鶯S1廠預計2022下半年恢復，供應BT為主，同時山鶯新廠土建已經完成，該廠將供應ABF，光復新廠土建也正在進行中，預計2025年量產ABF。
以各產品線來看，載板需求旺盛無虞，HDI受惠傳統旺季以及美系客戶新機推出帶動SLP出貨增溫，PCB維持穩健，其中車用相關需求不錯，軟板同樣也有跟隨旺季提升稼動率，公司亦持續進行產品組合調整。
其中，IC載板不論是ABF或是BT，後續展望依舊強勁，BT主要動能來自天線整合封裝（AiP）模組需求強勁，第四季市場需求仍然暢旺；ABF在電腦類應用、伺服器需求持續增溫下，供需不平衡的狀況不變。
欣興提到，高頻高速、高效能運算應用持續成長，未來幾年ABF需求還是非常看好，如已經看到ABF應用在汽車中央控制系統上，跟隨電動車、自駕車的發展，汽車即時運算、資料上傳需求增加，預期會採用更多ABF。
另外像是高階伺服器推出，由於板層數增加、尺寸變大、設計複雜度提高，不僅產能消耗大，技術難度提升也會讓能供應的廠商越來越少，因此ABF前景值得期待。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：