IC載板供不應求、帶動載板廠今年業績走強，法人看好欣興（3037）維持滿稼動，其他產品線受惠旺季需求也不淡，加上新產能設備陸續到位，樂觀看待第四季營運有望較第三季更進一步成長。

欣興9月營收94.6億元、月減1.2％、年增19.3％，創單月歷史次高，第三季營收281.45億元、年增22.16％，改寫單季新高，累計前九月營收達740億元、年增13.3％，續創歷年同期新高。

欣興9月營收較8月微幅降溫，主要是9月工作天數較少以及月底大陸限電有些微影響，不過公司看好載板需求依舊暢旺、稼動也是滿檔，對於後續營運維持正面看法。

董事長曾子章先前於股東會上預告，ABF載板供不應求的趨勢不變，BT供給也是吃緊，隨著設備陸續到位、投資的新產能開始釋放能量，下半年營運優於上半年明確，也預期會是開始展現投資效益的明顯起跑點，第三季維持成長、第四季有望大幅成長。

目前新產能規劃均如期順利進行，除今年透過去瓶頸增加的10％會在下半年陸續加入貢獻，楊梅廠年底設備陸續到位，山鶯S1廠預計2022下半年恢復，供應BT為主，同時山鶯新廠土建已經完成，該廠將供應ABF，光復新廠土建也正在進行中，預計2025年量產ABF。

以各產品線來看，載板需求旺盛無虞，HDI受惠傳統旺季以及美系客戶新機推出帶動SLP出貨增溫，PCB維持穩健，其中車用相關需求不錯，軟板同樣也有跟隨旺季提升稼動率，公司亦持續進行產品組合調整。

其中，IC載板不論是ABF或是BT，後續展望依舊強勁，BT主要動能來自天線整合封裝（AiP）模組需求強勁，第四季市場需求仍然暢旺；ABF在電腦類應用、伺服器需求持續增溫下，供需不平衡的狀況不變。

欣興提到，高頻高速、高效能運算應用持續成長，未來幾年ABF需求還是非常看好，如已經看到ABF應用在汽車中央控制系統上，跟隨電動車、自駕車的發展，汽車即時運算、資料上傳需求增加，預期會採用更多ABF。

另外像是高階伺服器推出，由於板層數增加、尺寸變大、設計複雜度提高，不僅產能消耗大，技術難度提升也會讓能供應的廠商越來越少，因此ABF前景值得期待。

(時報資訊)

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