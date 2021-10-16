台灣雲端新創CloudMile萬里雲近期擴大營運觸角，創辦人暨執行長劉永信表示，有鑒於新加坡政府對AI和雲端運算的重視和投入，萬里雲在新加坡設立新總部辦公室，15日正式啟用。
劉永信指出，新據點成立將成為萬里雲推動東南亞AI經濟的樞紐，也是往國際化、跨區域市場目標邁進的重要一步。
萬里雲成立於2017年，主要提供雲端運算和AI的顧問諮詢及導入服務，並提供管理與應用的實際解決方案，透過深度學習及大數據分析，協助企業進行商業預測與產業升級，2021年為止已服務海內外超過400家企業。
劉永信指出，會選擇新加坡作為新開幕的據點，主要是基於萬里雲未來在亞洲市場的戰略，加上新加坡政府對於雲端運算、AI等相當重視，且大量投入資源，因此將新據點設在新加坡，也是未來邁向國際化、跨區域市場的重要一步。
目前萬里雲在新加坡推進公私雙領域的數位轉型，例如近期與新加坡管理大學的合作中，萬里雲藉由機器學習技術強化當地新創的駕駛引導服務，DGS系統由新加坡管理大學研究人員開發，用於預測並協調計程車的需求，來改善其效率，推動運輸產業轉型發展。
此外，新冠肺炎疫情爆發期間，萬里雲也幫助新加坡政府數位轉型，例如其數位app與機器學習服務，在合約追蹤、疫苗接種計畫以及旅行安全管理上都對新加坡政府發揮重要作用。另外，新加坡當地食品外送新創Oddle、非營利機構Our Better World等，都是萬里雲的合作夥伴。
(時報資訊)
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