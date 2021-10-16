宏達電亞太區總經理黃昭穎看好VR硬體新品Vive Flow擁有體積輕巧、價格較低的優勢，預期Flow將會是宏達電投入VR以來銷量最佳的產品，銷量不排除挑戰百萬台以上。他也指出，宏達電亞太區2020年在疫情下年營收繳出超越預估的雙位數以上成績單，2021年到目前為止，成長率一樣達雙位數以上。

宏達電於14日深夜舉行線上全球發表會，亮相輕巧、便於攜帶的VR新品Vive Flow，建議售價為14,990元，是宏達電有史以來最便宜的VR眼鏡，即日起至月底開放預購，11月上市。

黃昭穎表示，看好Flow的輕薄設計與價格，預期Flow將是宏達電投入VR領域六年以來最熱賣的硬體產品，超越過往VR硬體產品，挑戰百萬台以上銷售量，Flow除了透過全球官網銷售外，台灣市場率先與電信業者合作，預計2022年第一季開始，Flow也會在歐洲、美國、日本、中國等市場與電信業者合作銷售。

不過，2021年以來半導體零組件持續缺料，對於Flow供貨量是否產生影響，黃昭穎則指出，Flow在台灣組裝，宏達電與供應鏈緊密配合，目前沒有看到缺料問題。

在疫情推波助瀾下，企業對VR需求高速成長，2020年宏達電亞太區便因此繳出雙位數百分比的營收成長性，黃昭穎透露，2021到目前為止宏達電亞太區仍是成長強勁，營收年增率超過先前預期的雙位數百分比。

比起重量最輕的一體機Oculus Quest 2重量仍達500克，Flow重量僅189克，Flow模仿太陽眼鏡的外觀與鏡腳，體積不再笨重，鏡腳也能夠以折疊的方式收納，但仍在鏡腳內建喇叭，同時在螢幕中間放置風扇散熱，然而也因為輕巧、便於攜帶、價格相對不高，部分功能當然有所犧牲，Flow處理器是高通舊款晶片XR1，只能搭配Android手機使用，手機不僅是Flow的控制器，用戶也透過手機傳輸內容至Flow的螢幕，另外，Flow以鏡腳取代頭部束帶，頭部大範圍移動時的固定性較差。

(時報資訊)

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