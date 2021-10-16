5G速度有望再度大幅提升，高通（Qualcomm）宣布，成功聯手威訊（Verizon）及三星在毫米波（mmWave）頻段達成711 Mbps的上傳速度，代表未來使用者可望在10秒內上傳一部1GB的影片，使5G速度更上一層樓。

高通表示，本次測試成果是由高通、Verizon及三星等三家公司將數據上傳至網路上所能達到711 Mbps最快速度，大約700Mbps以上的速度就能以約10秒內上傳1GB的電影，將為未來5G市場提前做好準備。

高通指出，無論是使用傳統的行動連接或是固定無線接取，這些速度讓在家學習的學生及分散式辦公的員工都能夠上傳和同步大量檔案、在雲端同步編輯文件、並毫不費力地與同事合作。

事實上，5G毫米波頻段被視為真正的5G傳輸速度，原因在於現有的Sub-6頻段是以現有4G電信設備作為升級基礎，因此傳輸速度遠不及毫米波頻段，根據高通先前引用市調機構Ookla Speedtest Intelligence測試數據，5G毫米波頻段傳輸速率可望比Sub-6頻段快上16倍。

由於毫米波傳輸速度相當迅速，當前舉凡美國、日本等電信運營商都已經開始大規模部署5G毫米波設備，另外先前以Sub-6頻段為主的歐洲及東南亞等國家亦開始展開毫米波電信設備建置，至於中國先前亦同樣以Sub-6頻段為主，目前為因應北京冬奧賽事，當地電信運營商開始加速建置毫米波設備，隨著各國5G需求持續成長，毫米波頻段將可望成為未來全球5G市場主流。

美國最大電信運營商Verizon技術規劃部門資深副總裁Adam Koeppe表示，我們已於2020年年底建構超過1萬7,000個毫米波基地台，並有望於2021年間再增加1萬4,000個，預計到今年年底將有超過3萬個基地台運作，之後我們也將持續增建毫米波基地台。

據了解，高通在5G傳輸技術當中一直都名列前茅，除了本次上傳輸速度超越700Mbps的速度之外，先前更成功與澳洲電信及愛立信達成商用網路突破5Gbps的世界最快紀錄，隨著各國持續推動5G市場發展，高通亦有望持續拿下更多5G相關訂單。

(時報資訊)