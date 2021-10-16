搶年產值逾300億元的火鍋商機，繼「肉多多」火鍋、「饌和牛」與「狂一鍋」等品牌之後，以「大器敢給」崛起市場並快速展店的樂多多集團（原肉多多集團）再創主打日式食堂、鍋物的「日日鍋食事所」，以及韓式餐酒館、鍋物的「辛韓道」兩個新品牌，集團旗下已有五個鍋物品牌，以不同價格與商品組合分進合擊搶商機。

樂多多集團董事長林少鈞表示，集團發展策略不僅增加門店數，更著重於「品牌覆蓋率」，而樂多多集團內部訂出年底前新舊品牌展店30家，全年營收目標10億元。

「日日鍋食事所」10月初登場已一口氣在桃竹區開出三家新店，後續將進軍台北、新北、台中、彰化、台南、高雄，目標在2022年底前開出10家直營門店。而「辛韓道」新韓式時尚鍋料理則已在台北開出首店，接下來進軍新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄，2022年底前目標開出15家直營門店。

疫情趨緩，樂多多集團啟動展店，林少鈞表示，三級警戒期間樂多多僅提供套餐外帶，結果發現包括樹林、新莊與中壢等非餐飲業傳統主戰場，周末的單日營業額竟可以突破20萬元，顯示火鍋在非主流社區型商圈銷售動能較一線商圈更強大。所以，樂多多集團拓點展店亦將深耕非主要商業區，集團並高度看好接下來基隆、彰化與高雄仁武的展店布局。

目前，樂多多集團旗下餐飲品牌、店數與平均客單價分別是：「肉多多火鍋」36家、平均客單530元，「饌和牛」和牛火鍋吃到飽三家，平均客單價850元，「狂一鍋」新台式火鍋七家、430元，「明水然」無菜單鐵板燒一家、客單價1,550元。新開的「日日鍋食事所」三家、低消268起，「辛韓道」新韓式時尚鍋料理一家、低消300元，顯示樂多多集團餐飲品牌已以不同業態成功滲透至不同價位區間，可滿足不同外食族群需求。

(時報資訊)