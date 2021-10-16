辦公市場大缺貨，現貨及即將完工的新大樓，炙手可熱，目前最貴租金「樓王」台北「南山廣場」38樓已創下每坪月租4,672元的全台最高紀錄；最近「台北101」、及預租中的「富邦A25」兩棟超A級辦公大樓，高樓層都開出5,000元以上的新高。專家預期，在台北市辦公樓20年以上屋齡比重已突破五成、潛在換「殼」潮可望湧現之際，挑戰5,000元大關將指日可待。
仲量聯行董事總經理趙正義表示，目前國內經濟景氣穩健成長，企業需求辦公室、尤其是老舊屋齡的汰換需求興起，最近辦公行情愈來愈炙手可熱。
據內政部實價登錄資訊顯示，目前全台辦公最貴租金「樓王」為台北「南山廣場」，38樓已創下每坪月租4,672元全台最高紀錄，租賃面積達393.18坪；排名第二在39樓，每坪月租達4,400元，租賃面積745.05坪；第三高是37樓，每坪月租4,358元，租賃面積776.32坪。
「台北101」辦公大樓的租金行情，也傲視全台。最貴租金在35樓，2018年以每坪月租4,300元成交；排名第二在32樓，每坪月租4,200元；第三高在39樓，去年以每坪月租4,148元成交。
仲量聯行副總經理劉建宇表示，台灣已逐漸走出疫情陰霾，出口成長，經濟也穩定向上，自用型及投資型的買方紛紛投身商用不動產市場，由於企業發展對於辦公空間的需求持續成長，投資型買方的資金水位亦高，兩者一同帶動辦公室租金持續向上。最近台北市幾棟超A級的頂級辦公大樓，每坪月租行情不但站穩4,000元大關，甚至有些尚未完工落成的新大樓，也開價挑戰5,000元大關。
劉建宇表示，以「台北101」來說，高樓層已開出每坪月租5,000元以上招租；預計在2023年完工落成的「富邦A25」，在預租階段也開出高樓層5,000元以上。
據調查，近幾年台北市辦公大樓呈現全面大缺貨的窘境，今年只有全球人壽「希望廣場」、「富邦遼寧」兩棟大樓完工釋出，但多數面積為自用，可供招租的少數面積早在這兩年興建期被預租一空，因此實際新增供給面臨「掛蛋」。
展望2022年，只有敦北「玉山商銀總部」、遠雄「台北大巨蛋」兩棟完工；2023年則有「富邦A25」、「元大仁愛空軍中心」、「國泰松江」、「皇翔台汽北站」、「寶紘建設敦南安和大樓」五棟完工落成，屆時才會有新一波供給釋出。
趙正義分析，目前台北市A辦大樓，有近49％屋齡已逾20年，面臨更新問題，加上受疫情影響，多數企業重新考慮辦公型態及擴編計畫，未來可預見的辦公空間升級、老舊辦公室重建搬遷及產業擴編等需求，可望為市場注入新一波動能。
(時報資訊)
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