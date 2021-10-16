新光三越旗下beautySTAGE美麗台從線上走入線下，繼去年起陸續於台中、桃園、台北南西店展店之後，15日首次跨出館外進駐中和環球購物中心一樓，開出全台最大店、全台第四店，集結30個專櫃品牌選物店，預計明年持續再展四店，且繼續與其他百貨商場通路品牌合作。
化妝品選物店已成全球零售趨勢，新光三越副總歐陽惠強調，三年前以專櫃化妝品資源於線上成立美麗台電商平台，主要是進攻30歲以下年輕族群。
去年9月，beautySTAGE美麗台從線上走入線下，首家實體店於新光三越台中中港店首發登場，打破品牌界限的全新銷售模式、首創AR智慧數位試妝、現場專業SUPER美妝師提供跨品牌建議，開幕以來吸引20至35歲廣大年輕族群朝聖，一年來吸收逾三萬人次會員，其中逾六成為30歲以下年輕族群，成功達標。
而2021年以來陸續在百貨商場開化妝品選物店，還包括統一集團的UNIKCY、義大世界與宏匯廣場，歐陽惠認為，化妝品選物店是趨勢，各家選物店的競爭力在於自屬資源與採購選物能力，美麗台全數屬於專櫃品牌，與一般開架式化妝品選物店完全不一樣。
2021年beautySTAGE美麗台持續展店，繼4月進駐桃園青埔新光影城店、台北南西店之後，有鑑於擴展新北美妝市場的機會點，beautySTAGE美麗台第四家實體店首度跨足新北，並與環球購物中心攜手合作推出新北首發店共集結30家美妝品牌、超過3,000項百貨專櫃商品，為新北百貨美妝市場注入全新消費體驗。
歐陽惠指出，每家店商品力有六成屬於既有專櫃品牌集團商品，另外四成則因應每間門市需求添加在地消費者需求，像是中和環球店主力客有不少35歲以下小家庭客，正與美麗台客群吻合，加上親子小家庭客多，因此中和店首度網羅三大百貨獨家國際與名人自創品牌，包括韓國全新概念潔淨美妝品牌LAUNDRYOU、有機無毒OUI ORGANIC、時尚名模自創香氛NAMUA那木瓦等，此外還有小凱老師自創KAIBEAUTY、韓國ALLURE美妝大獎仙人掌護膚HUXLEY等，與天然保養品－Neal`s Yard 、Erbaviva、melvita、Oui Organic、INGENI新肌霓等；講究「周周上新品、月月有新貨」，帶動快時妝業績。
(時報資訊)
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