全球百貨密度最高的信義區，下周21日首度新光三越、微風、遠百三雄周年慶齊登場！微風信義祭出首賣、獨家商品逾百件，五倍券放大下旬再加碼，微風集團董事長廖鎮漢認為，周年慶在五倍券相乘下，必將刮起消費振興旋風，周年慶全檔力拚41.9億元優於去年，且全年有望上看305億元目標。

微風總店長兼副總蔡碧芳指出，微風周年慶首波由復興微風廣場與南京店先登場，業績增長近5％，其中五倍券收單自8日起首三日金額，更較2020年三倍券發放首三日成長增加九倍之多，過去前三季微風在線上電商微風online挹注下並無衰退跡象，因此第四季周年慶加五倍券相乘下，有望達成年初廖鎮漢所宣布305億元目標。

新光三越信義新天地迎周年慶，攜手多達1,100個品牌，其中有三成約364個品牌是首次迎戰周年慶，包括A8館擁有全台最完整的化妝品殿堂、全台第一的家庭用品專區，以及全台最強的兒童體驗館，A11館今年更有「Z世代主場」集結潮世代名店，與Z世代「搏感情」；以及A9館主打「下班聚樂部」，以「體驗」「社交」為核心，集結按摩、理容、健身房等服務，力拚四館周年慶業績上看60億元與去年同期持平。

遠百信義A13店周年慶自21日登場，祭出最高18.3％回饋，看好今年國際精品消費趨勢、持續鞏固VVIP主顧客群，引進LVMH集團，旗下頂級香檳「Veuve Clicquot凱歌香檳」推出全台首間快閃櫃等，加上五倍券挹注有望衝出好業績。

微風信義、松高、南山三店為迎周年慶，Van Cleef & Arpels新登場，其中Vintage Alhambra系列珠寶成為必收清單，同時微風南山國際精品PRADA、MIU MIU亦將陸續登場，來自日本大阪の珈琲品牌搭配職人手作麵包PaPa Lewis大阪珈琲進駐微風松高，Breeze Super南山旗艦店接續Breeze Super微風超市本店「經典20」，南山旗艦店「米其林潮流美食」接力登場，有望再衝一波雙位數業績成長。

(時報資訊)

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