財政部指出，贈與移轉不動產需課土增稅及契稅，依規定為受贈人負擔，可從贈與總額中扣除。不過如果是贈與人提供資金繳稅，必須先將稅額併入贈與總額後，再依收據扣除。

所謂土增稅是依照前一次與本次移轉土地公告現值漲價數額課稅。贈與、買賣情況皆適用20％～40％土增稅率；但如果是出售自用土地可適用一生一次或一生一屋優惠土增稅率10％。

而契稅則為房屋移轉時依照「契價」（房屋標準價格-免稅騎樓現值）課徵，依照移轉性質適用不同稅率，買賣、贈與、占有皆適用契稅稅率6％，分別由買受人、受贈人、占有人負擔；而典權由典權人負擔4％契稅；交換由交換人、分割由分割人負擔2％契稅。

官員指出，遺贈稅法施行細則規定，不動產贈與移轉所繳契稅或土地增值稅屬於取得房地必要成本，可從贈與總額中扣除，如果贈與財產附有負擔如房貸、車貸等，這些貸款或其他負擔也能從贈與總額中扣除。而買賣移轉適用房地合一稅制者，僅限減除契稅。

舉例來說，A在台中市西區有一筆不動產房地（無騎樓，房地公告現值為600萬），公告現值較上次移轉漲價數額為200萬元（已計入物價因素），房屋標準價格為300萬元，但還有100萬元房貸未繳。

若A在2021年將不動產房地贈與給女兒C，依土地現值漲價數額適用土增稅20％計算，土增稅負為40萬元；而契稅為房屋標準單價適用6％稅率即為18萬元。

另外，贈與總額原本為600萬元（房地公告現值），但扣除掉土增稅、契稅、房貸剩餘額度等負擔後，剩下442萬元列入贈與總額，再減除當年度贈與免稅額220萬元，只有222萬元要計稅，適用10％贈與稅率，贈與稅負為22.2萬元。

整體而言，贈與人A要繳22.2萬元贈與稅，受贈人C要繳契稅與土增稅58萬元。

(時報資訊)