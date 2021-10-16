高雄城中城大火，導致46人死亡，暴露出老舊大樓缺乏管理的問題。內政部長徐國勇於立法院受訪表示，目前六個直轄市仍有7、8,000戶住商混合大樓不適用民國84年實施的「公寓大廈管理條例」，無法強制要求設管委會，也尚未輔導完成，內政部將研議是否強制成立管委會。

徐國勇指出，民國84年開始實施公寓大廈管理條例，法條並未溯及既往，僅由各地方政府分區分級管理輔導，沒有強制性，因此有很多大樓的管理委員會並未成立。

徐國勇認為，由於管委會能設置建築物公共區域的安全設施，並且維護更新，內政部將研議民國84年以前大樓是否應強制或積極成立管理委員會。

這次高雄城中城大火，是因為該建物沒有設置管委會，加上年久失修，建築物中雖有商場，但商場沒落，導致商場無人管理，因為沒有營業也不必公安申報。

徐國勇要求，民國84年以前住商混合大樓，其中2樓到6樓因為停止營業而沒有公安申報，他會要求消防署、營建署跨部會討論，研議精進這類建物的消防設備。

過去六都共約1.8萬多戶住商混合大樓不適用84年實施的公寓大廈管理條例、不溯及既往，經過各縣市積極輔導成立管委會，如台南市輔導約有67％完成設置管委會，高雄市、台中市約65％；台北市輔導績效不到40％，但原因是大樓太多，不是成效不好。六都1.8萬多戶中，超過50％的大樓已輔導完成，目前仍有7、8千戶還在努力中。

行政院長蘇貞昌15日也責成內政部必須確實調查火災原因、查究責任，並立即盤點全國類似的高風險建築物，並妥適檢討相關法規，以保障民眾居住安全。此外，府院表示，總統蔡英文、副總統賴清德、及蘇貞昌都以個人身分捐出一個月所得，以協助受災戶，事故傷者及罹難者家屬後續醫療、復健及經濟支持。

(時報資訊)