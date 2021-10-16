美股領漲且美元回落，亞洲主要股匯市紛紛翻紅，台股15日展開大反攻，開高走高狂飆393點，外資也反手擴大買超並匯入資金，激勵新台幣重返升勢，盤中一度衝抵28元整數，終場收在28.027元兌1美元的逾一周新高，升值7.6分，為連續三個交易日漲勢，總成交量14.245億美元，至於本周累計升值1.9分或0.07％，周線終結連二貶。

匯銀主管表示，受到美國大型金融業財報發布表現亮眼刺激，加上最新初領失業金人數跌破30萬人，且生產者物價指數（PPI）雖續高但低於市場預期，激勵美股強勢上漲，指數全面大幅收紅，亞洲主要股市也紛紛跟著衝，台股在前一個交易日止跌後，順勢狂漲2.4％，一舉突破16,700點至16,781點，帶動新台幣延續升勢，但進口商及保管銀行進場買匯，壓抑不少升幅。

國際美元偏弱整理，韓元等主要亞幣轉升，也激勵新台幣走揚。匯銀主管指出，台股漲勢凌厲，午後外資擴大買超台股達新台幣278億元，並且大肆匯入資金，使得新台幣加速衝向28元大關，出口商眼看情勢不太對，也趕緊進場拋匯，趁新台幣還在28元價位，趕緊進場大賣美元，進一步推高新台幣一舉站上28元整數，但進口商也繼續買匯，最後仍暫守住28元價位。

如果台股及外資給力，不排除新台幣重返27元常態。匯銀主管認為，近期因利空消息紛呈，如通膨居高且油價飆漲，使得美債殖利率攀升，美股受創回檔整理，國際美元指數衝高破94，台股跟著跌，外資賣超提款走人，新台幣貶回28元。現在美股再啟動攻勢，跌深的台股若接下來繼續跟漲，且外資也匯入加碼，新台幣勢必升破28元大關。

(時報資訊)