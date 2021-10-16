財政部政務次長阮清華15日到臺灣銀行了解商家兌付紙本振興五倍券的首日情形，阮清華表示，因各銀行已有去年經驗，加上今年推出簡化措施，首日起跑「秩序良好」。
五倍券經理行臺銀初步統計，截至15日下午3時30分止，各兌付金融機構兌付五倍券總張數約498萬張、總金額約26億元。
此外，阮清華說，五倍券兌領期限至2022年6月30日止，期間長達八個半月，國內各銀行、郵局、信用合作社、農（漁）會信用部，全台超過6,200個據點，都可兌領，收到五倍券的店家不用急著兌領，可以循環使用，以創造更多經濟效益。財政部也將逐日公告金融機構前一營業日兌付統計數據。
今年數位綁定五倍券，目前已經達410萬份，阮清華說，原先預估目標為400萬份，今年數位綁定成績「比預期好」。當中，台灣Pay已有60多萬份綁定，較去年的3萬份增加許多，阮清華亦透露自己的五倍券也已綁定台灣Pay，未來會跟家人一同去使用。
阮清華說， 政府推動的台灣Pay，並非一個品牌，而是共通平台，即「台灣Pay QR Code共通標準」，目前已有電子支付間、電支與銀行相互轉帳功能，年底前還會推出繳稅、繳費功能，未來還會推出消費功能。
阮清華指出「台灣Pay QR Code共通標準」，讓消費者可以使用原喜愛的行動支付品牌，在所有「台灣Pay QR Code」店家購物消費，因此除了初期的公股銀行及民營銀行，現在也獲得電子支付及原電子票證業者的參與及支持，目前大部分的電子支付業者已經同意加入，當中除街口支付、LINE Pay尚未加入，將會持續溝通，希望可以打造一個台灣的支付生態圈，讓民眾更加便利。
(時報資訊)
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