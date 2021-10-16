中央銀行標售800億元2年期定存單，得標加權平均利率0.350％、創一年半新高，為連續八個月上揚，較9月標售時的0.281％，大幅增加6.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因短期資金偏緊，及美國升息預期，投標資金偏保守，投標倍數大減至1.2倍、創歷史新低。
根據中央銀行公布的2年期定存單標售結果，僅吸引市場956億元資金搶標，投標倍數遠低於長期平均二倍上下的水準，更創歷來最低投標倍數紀錄，結果也反應在得標加權平均利率明顯上揚至0.350％，高於市場預估區間的0.31～0.33％，得標比率並衝至破八成至83.68％的新高水準。
銀行資金調度主管表示，雖然國內外維持寬鬆基調不變，市場整體資金仍然過剩，但第三季以來連續有稅款需求、台股發放龐大現金股利、外資匯出，以及營所稅暫繳款上繳等效應，目前還在持續消化中，儘管位在上半個月資金需求相對低的時期，但短期資金結構分配不平均，仍顯現偏緊不變，反映在2年期定存單進場投標資金較保守，投標倍數創史上最低水準，結果得標利率大幅上揚，並超出市場預期。
尤其美國聯準會（Fed）9月的利率決策會議結論，確立最快11月將宣布縮減購債，即量化寬鬆（QE）逐步退場，預估明年6月將減債至零，且最快明年底升息，最近市場甚至預料，可能再提早從第三季就啟動。銀行資金調度主管認為，這代表2年期定存單在到期前的後半段，將面對利率正常化的風險，使得投標態度更加保守。
第三季以來短期資金偏緊的情況，反應在央行未到期定存單餘額的變動，餘額從5月中一度衝破9.5兆元並創新高紀錄，7月中一度持續下滑至9兆元邊緣，目前則是位在9.1～9.2兆元之間。銀行資金調度主管指出，顯示央行因應市場短期資金偏緊的需求，透過公開市場操作減發定存單，等同於向市場放錢，以提高充裕的流動性。
央行在2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元至2020年底。2021年2月及4月二度上調，分別增至600億元及800億元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：