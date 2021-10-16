中央銀行標售800億元2年期定存單，得標加權平均利率0.350％、創一年半新高，為連續八個月上揚，較9月標售時的0.281％，大幅增加6.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），主要因短期資金偏緊，及美國升息預期，投標資金偏保守，投標倍數大減至1.2倍、創歷史新低。

根據中央銀行公布的2年期定存單標售結果，僅吸引市場956億元資金搶標，投標倍數遠低於長期平均二倍上下的水準，更創歷來最低投標倍數紀錄，結果也反應在得標加權平均利率明顯上揚至0.350％，高於市場預估區間的0.31～0.33％，得標比率並衝至破八成至83.68％的新高水準。

銀行資金調度主管表示，雖然國內外維持寬鬆基調不變，市場整體資金仍然過剩，但第三季以來連續有稅款需求、台股發放龐大現金股利、外資匯出，以及營所稅暫繳款上繳等效應，目前還在持續消化中，儘管位在上半個月資金需求相對低的時期，但短期資金結構分配不平均，仍顯現偏緊不變，反映在2年期定存單進場投標資金較保守，投標倍數創史上最低水準，結果得標利率大幅上揚，並超出市場預期。

尤其美國聯準會（Fed）9月的利率決策會議結論，確立最快11月將宣布縮減購債，即量化寬鬆（QE）逐步退場，預估明年6月將減債至零，且最快明年底升息，最近市場甚至預料，可能再提早從第三季就啟動。銀行資金調度主管認為，這代表2年期定存單在到期前的後半段，將面對利率正常化的風險，使得投標態度更加保守。

第三季以來短期資金偏緊的情況，反應在央行未到期定存單餘額的變動，餘額從5月中一度衝破9.5兆元並創新高紀錄，7月中一度持續下滑至9兆元邊緣，目前則是位在9.1～9.2兆元之間。銀行資金調度主管指出，顯示央行因應市場短期資金偏緊的需求，透過公開市場操作減發定存單，等同於向市場放錢，以提高充裕的流動性。

央行在2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金調度去化工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元至2020年底。2021年2月及4月二度上調，分別增至600億元及800億元。

(時報資訊)