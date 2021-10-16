第一銀行等九家金融機構15日完成榮成集團旗下江蘇榮成環保科技等值3.6億人民幣聯貸案簽約，貸款資金將用來償還銀行借款暨充實營運週轉，並連結ESG（環境、社會、治理）調整機制，鼓勵榮成集團達成溫室氣體排放、省水及節電等ESG指標。
該案由一銀統籌主辦並擔任管理行，華南銀行及彰化銀行共同主辦，高雄銀行、臺灣中小企業銀行、台北富邦銀行、新光銀行、板信銀行與王道銀行等參貸，聯貸案超額認購高達90％。
榮成集團目前於大中華區設有4座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、33座環保回收站。大陸3座低碳造紙廠產能295萬噸，於工業用紙領域列大陸第四大，加計台灣二林廠85萬噸，集團總產能380萬噸，位居亞洲第五大。
一銀主管指出，一銀於3月就領先公股銀行推出「永續發展連結貸款專案」，透過長期檢視客戶永續發展指標之達成情形，納入優惠融資評估重點，給予符合標準的企業戶利率減碼，截至9月底，已核准15件「永續發展連結貸款專案」，總核准金額約230億元。
另外，一銀15日董事會通過，擬申請無擔保一般順位外幣金融債 券發行額度10億美元、無擔保長期次順位金融債券發行額度新台幣100億元。
此外，土地銀行統籌主辦台灣農林公司總金額新台幣26億元聯貸案，已完成募集，並於15日由土地銀行代表銀行團與台灣農林公司董事長吳清源代表借款人簽訂聯合授信合約。
本聯貸案資金用途為支應農林公司償還金融機構借款暨營運週轉所需，由土地銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，彰化銀行為共同主辦銀行，並由華南銀行、新光銀行、板信銀行及台新銀行等共同參與。
土銀強調，除了原有的不動產核心業務外，也擴大辦理企業授信、財富管理業務、海外台商、信託2.0計畫等業務，並持續推動各項融資業務，也將積極推動綠能產業融資。
(時報資訊)
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