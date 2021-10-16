金管會力拚綠色金融行動方案2.0，擬推動「永續金融評鑑」。金管會主委黃天牧18日將赴立法院針對「綠色金融行動方案與碳權交易所」做專題報告，報告中指出已在規劃辦理永續金融評鑑，金管會表示，預計2022年底公布指標、2023年準備，最快2024年第二季公布評鑑結果及表揚。
報告中指出，金管會為促進金融業主動因應及掌握ESG及氣候相關風險與商機，並積極接軌國際趨勢，將參考國際及公司治理評鑑做法，已在著手研議規劃及辦理對國內金融機構的永續金融評鑑。
此外，為了鼓勵金融機構辦理綠色及永續發展領域之融資及提供統計資訊，已請聯徵中心參考國際相關指引，研議訂定「綠色授信」及「永續績效連結授信」註記報送定義，以供金融機構參考。金管會指出，初期會先公布整體市場的，逐步再公布表現優異的個別名單。
金管會進一步指出，「綠色授信」目前擬定包含十大產業，包括：再生能源、節能、污染防制、生命自然資源環境永續管理及土地利用環境永續、潔淨交通運輸、永續水源及廢水處理、氣候變遷調適、綠能建築、具生態效率與循環經濟調適之產品、生產技術或製程。
針對外界關注是否由金管會設「碳權交易所」？金管會報告中指出，需由政府先設立總量管制目標、也要考量商業化可能性，且要有配套措施，才能循序漸進導入。
金管會指出，參考國際間碳權交易所之發展經驗，需有部分前提及考量事項，如：需由政府先設立溫室氣體的總量管制目標，再分配排放權給排碳之業者，並考量商業化之可行性。實施總量管制，除需要完備相關法規外，亦需搭配完善配套措施，如：設置碳排放資料庫，建立碳排放量盤查、查證、登錄制度，訂定減量目標、核配額度及交易人資格等，以循序漸進導入總量管制及交易制度。
金管會表示，將持續關注國際間碳權交易所之發展情形，配合國家整體之規劃推動，兼顧低碳轉型及產業發展。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：