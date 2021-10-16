金管會力拚綠色金融行動方案2.0，擬推動「永續金融評鑑」。金管會主委黃天牧18日將赴立法院針對「綠色金融行動方案與碳權交易所」做專題報告，報告中指出已在規劃辦理永續金融評鑑，金管會表示，預計2022年底公布指標、2023年準備，最快2024年第二季公布評鑑結果及表揚。

報告中指出，金管會為促進金融業主動因應及掌握ESG及氣候相關風險與商機，並積極接軌國際趨勢，將參考國際及公司治理評鑑做法，已在著手研議規劃及辦理對國內金融機構的永續金融評鑑。

此外，為了鼓勵金融機構辦理綠色及永續發展領域之融資及提供統計資訊，已請聯徵中心參考國際相關指引，研議訂定「綠色授信」及「永續績效連結授信」註記報送定義，以供金融機構參考。金管會指出，初期會先公布整體市場的，逐步再公布表現優異的個別名單。

金管會進一步指出，「綠色授信」目前擬定包含十大產業，包括：再生能源、節能、污染防制、生命自然資源環境永續管理及土地利用環境永續、潔淨交通運輸、永續水源及廢水處理、氣候變遷調適、綠能建築、具生態效率與循環經濟調適之產品、生產技術或製程。

針對外界關注是否由金管會設「碳權交易所」？金管會報告中指出，需由政府先設立總量管制目標、也要考量商業化可能性，且要有配套措施，才能循序漸進導入。

金管會指出，參考國際間碳權交易所之發展經驗，需有部分前提及考量事項，如：需由政府先設立溫室氣體的總量管制目標，再分配排放權給排碳之業者，並考量商業化之可行性。實施總量管制，除需要完備相關法規外，亦需搭配完善配套措施，如：設置碳排放資料庫，建立碳排放量盤查、查證、登錄制度，訂定減量目標、核配額度及交易人資格等，以循序漸進導入總量管制及交易制度。

金管會表示，將持續關注國際間碳權交易所之發展情形，配合國家整體之規劃推動，兼顧低碳轉型及產業發展。

(時報資訊)