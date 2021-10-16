美國聯準會（Fed）副主席克拉里達表示，相信聯準會縮減債券購買計畫所需的條件已經符合。此外，現時通膨已經遠遠超過聯準會的實質性進一步進展水平，而就業市場也幾乎達到目標。

克拉里達表示，聯準會很可能在11月的議息會議後，公布縮減買債計畫，預計2022年中便會完成。

另一方面，9月議息會議紀錄顯示，預料聯準會將會由11月中或12月中開始，縮減買債計劃的行動，預期市場未來焦點將轉向升息時間表。

美國通膨不斷升溫。克拉里達表示，通膨高於預期的風險上升，但重申目前通膨飆升屬於暫時性的。然而，紐約聯儲銀行調查結果顯示，美國消費者的一年後通膨預測平均值升至5.3％；數據是自八年前有紀錄以來最高。此外，美國9月消費物價指數按年上漲5.4％，9月平均時薪按月增長維持0.6％或按年升4.6％。數據顯示美國通膨壓力不容低估。

IMF近日下調美國2021年經濟增長預測，由原先估計的7％，下調1個百分點至6％，主要是假設美國國會將大幅縮小總統拜登提出的十年4兆美元基建和社會支出計劃。另外，IMF亦將2021年中國經濟增長預測下調0.1個百分點至8％，但歐元區則上修0.4個百分點至5％。IMF上調對通膨的預期，並希望政策制定者做好準備。總結以上因素，預期停滯性通膨是投資者短期內的關注焦點。

由於美國經濟增長放緩，供應鏈問題影響企業收入，以及通膨壓力，美股早前進入盤整階段。另一方面，美股進入季度業績公布期，根據Factset調查，標普500指數第三季度淨利潤增長預測為27.5％。由於實際業績通常高於預期，最終增長可能超過30％。其中，銀行股已率先公布季度業績，普遍超出預期，主要銀行股股價，業績公布後亦偏穩。標普500指數近日升至50天平均線（4,436點），能否突破這個主要阻力將是短期的焦點。

英倫銀行行長比利指出，英國通膨高於2％的目標水平，令人擔憂，如果貨幣政策者不採取行動，通膨將可能變得很危險。英倫銀行貨幣政策委員會委員桑德表示，投資者應該為升息做好準備，說明英國升息預期升溫。

另一方面，雖然美國10年期國債收益率暫時受阻於1.6％的阻力水平，但2年期國債收益率明顯上升至0.36％，反映投資者預計聯準會可能早於預期升息。全球央行貨幣政策走勢也值得關注。

中國「十一」黃金周假期恢復交易後，A股市場走勢震盪。整體A股每日成交金額也跌破人民幣1兆元。近期PMI數據顯示中國經濟放緩，加上中國房地產和汽車銷售金額下降，中國消費在短期內仍將保持較低增長。

此外，能源成本的大幅上漲將為生產價格指數帶來壓力，中國第三季和9月其他主要經濟數據不容樂觀，預計投資者焦點將集中於官方是否推出穩定經濟措施。

中國經濟有放緩趨勢，國內生產價格大幅上升，為經濟短期前景帶來壓力。然而中美關係近日有緩和跡象，資金流入重磅的互聯網股，為港股帶來支持。未來由於投資者逐漸消化包括恆大債務問題等不利因素，預期港股短期震盪偏穩，恒指阻力於50天平均線（25,419點）。

另外，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。由於官方對中小學補習教育採取強硬態度，教育股近年股價疲弱。

最新意見體現中央對職業教育的重視，並鼓勵民企參與，預計相關的職業教育股票將可受益。

(時報資訊)