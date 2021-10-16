全球新能源車等新能源市場爆發，帶動鋰電行業景氣持續升高，大陸多家相關企業業績大漲。其中盛新鋰能近日預告2021年前三季淨利將大幅成長近十倍，同期天齊鋰業淨利也預計成長超過1.5倍。

　集微網報導，14日晚間，盛新鋰能披露2021年前三季業績預告，預計前九月實現歸屬上市公司股東的淨利潤人民幣（下同）5.1億～5.5億元，年增909.1％～988.24％。

　盛新鋰能表示，主要是鋰行業景氣度持續升高，鋰化工品的售價和銷量均較2020年同期大幅上升所致。

　盛新鋰能並釋出公告顯示，該公司仍繼續擴大鋰行業相關投資。盛新鋰能全資孫公司盛新國際擬與新加坡企業STELLAR在印尼設立合資公司，在中蘇拉威西省莫羅瓦利工業園（IMIP）內，投資建設年產5萬噸氫氧化鋰和1萬噸碳酸鋰專案，總投資約為3.5億美元，盛新國際持有合資公司65％股權。

　同一時間，天齊鋰業也公布業績預告，預計2021年前三季獲利4.2億～6.2億元，年增138.07％～156.2％。第三季獲利3.4億～5.1億元，年增長183％～225％。

　天齊鋰業表示，2021年前三季業績變動的主要原因之一，是受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖，讓報告期內公司主要鋰化合物產品銷量和銷售均價，均較2020年同期增長。

　報導指出，2021下半年以來，鋰化合物產品的價格持續上漲。據資料顯示，從7月中旬開始，碳酸鋰價格打破平靜開始提振，進入8月之後，價格上漲勢頭迅猛，多家企業價格紛紛上漲，上漲幅度也在不斷擴大中。下半年，從正極材料擴產速度來看，鋰鹽需求量增大，供不應求的情況可能會繼續維持，這也為後市鋰鹽市場的發展帶來利多。

(時報資訊)

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