大陸車企蔚來汽車15日宣布，旗下合肥基地生產線完成階段性升級，預計年產能將提高至24萬輛甚至30萬輛，預計供應鏈沒惡化的話，第四季交車量將較第三季成長。
路透報導，蔚來汽車相關負責人在15日表示，目前工廠年產能為12萬輛，此次江淮蔚來合肥基地生產線完成階段性升級，年產能預計翻倍增至24萬輛，且透過加班或增加班次，預計可將產能提升至30萬輛。
蔚來汽車指出，在此次生產線改造完成的背景下，如果供應鏈不進一步惡化，預計第四季交車量相較第三季會實現正成長。蔚來汽車還表示，此次產線整體升級預計將在2022上半年全數完成，為新車型導入和產能提升做好準備。
蔚來汽車自2021年初開始啟動江淮蔚來先進製造基地生產線整體升級，自9月底至十一長假期間對車身、塗裝、總裝車間等的關鍵改造，其中車身車間新增101台機器人，並對408台機器人進行軟體程式和節拍調整，並加裝高強度鋼鋁混合工藝車身產線。
此外，蔚來汽車總裝車間新建兩條生產線，並進行了在線工裝設備升級，建設中的全新塗裝車間也在按計畫推進。
蔚來汽車於此前宣布的9月成績表現相當亮眼，期間交車10,628輛，月增率逾80％，年增率125.7％。
在整個2021年第三季，蔚來累計交車24,439輛，年增100.2％，創單季交付數新高，且也是連續六季成長。
2021年前九個月蔚來汽車已累計交付66,395輛，若按照蔚來估測第四季將實現季成長，2021年全年交車量將突破9萬輛，挑戰10萬輛關卡。
(時報資訊)
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