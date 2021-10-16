中日鋼鐵巨頭出現專利糾紛，日本製鐵14日向東京地方法院起訴中國鋼鐵一哥中國寶武鋼鐵集團旗下寶鋼，認為其侵犯用於電動汽車馬達的電磁鋼板專利，索賠200億日圓。

日經新聞報導，日本製鐵在14日宣布起訴寶鋼以及日企豐田汽車，認為寶鋼侵犯專利製造、銷售電磁鋼板，豐田汽車製造與銷售搭載這種電磁鋼板馬達的電動車，分別向兩家企業索賠200億元，並申請臨時禁令要求豐田停止部分電動車產銷。

觀察者網15日引述寶鋼股份回應稱，公司嚴格遵守智慧財產權法律，在此次爭議事件發生後也多次向日本製鐵提議，展開進一步交流與求證，但對方一再拒絕，公司將積極應訴、捍衛權益。寶鋼股份15日股價收盤仍漲0.91％，報人民幣7.77元。

日經引述豐田汽車14日回應，認為此次官司應是原材料廠商之間協商，本公司遭到起訴感到遺憾，在交易前，曾與寶鋼確認未侵犯其他企業專利後才簽約。報導稱，這是日本製鐵首次起訴汽車廠商，也是罕有的日本大型鋼鐵企業因專利與汽車大客戶撕破臉。

事件背後的中日鋼鐵巨頭競爭受到關注，報導指出，豐田在2020年7月開始採用寶鋼的電磁鋼板，該類產品需要較高的生產技術，此前一直被日本製鐵等日企掌控，但在2020年電動車興起，豐田也認為中國製電磁鋼板的品質已經逼近日企產品，因而首次向中國採購電磁鋼板。

日企之間的博弈也是一大關鍵，報導指出，日本製鐵與豐田在2021上半年的鋼材價格談判中，為了調漲價格，採取限制供應的態度，使豐田擴大進口鋼材。但另一方面，日本製鐵也持續聲稱，寶鋼的電磁鋼板侵權，一直要求豐田停用，如今認為無法透過磋商來解決因而起訴。

對純電動車、油電混合車而言，要求馬達長續航、低能耗、快速旋轉，故高品質電磁鋼板是不可或缺的零件。在當前電動車浪潮下，此次事件也讓業界更關注電動車零組件的核心技術與專利是否掌握在日本等少數業者手中。

(時報資訊)