以動物命名業務名稱的阿里巴巴生態系再添增新軍，阿里旗下的網商銀行14日發表「大雁系統」，這套基於數位技術的供應鏈金融方案首批已引入華為、旺旺等500多家知名品牌，將成為網商銀行未來的發展關鍵。
界面新聞報導，網商銀行行長馮亮14日表示，網商銀行在2020年曾立下五年要透過數位供應鏈金融的方式服務逾1千萬家小微企業的目標，當前發表的大雁系統正是實現這個目標的關鍵。這套系統基於核心企業和上下游企業的供應鏈關係，透過數位技術提供企業供貨回款、採購訂貨、鋪貨收款、加盟、發薪等生產經營全鏈路的信貸需求與資金管理服務。
馮亮在9月獲監管層批准，從網商銀行副行長升任行長，此次公開首秀就獻給大雁系統，也代表該業務受重視的程度。
據網商銀行介紹，大品牌發展離不開供應鏈上的小微企業，但這些經銷商、代理商常有貸款難等問題。網商銀行將聚焦這些品牌供應鏈上業者提供金融服務，甚至將服務擴及這些業者自身供應鏈上的業者。
馮亮指出，據統計與網商銀行合作的品牌中，下游經銷商及終端門市的經營性貸款可得率平均達到八成，經銷商資金實力變強，也將帶動其進貨與銷售額成長。此次海爾、華為、蒙牛、旺旺等逾500家品牌成為首批接入大雁系統的夥伴。
這是網商銀行又一項用鳥類命名的產品，在2020年9月底，網商銀行也推出大山雀服務，透過衛星遙測來估算農戶資產提供貸款的風控資訊。
值得注意的是，當前螞蟻集團進行整改，旗下諸多消金業務因涉及個人信用、數據等原因而前景未明，相較之下，主要提供法金服務的網商銀行因聚焦服務小微企業、實體經濟，有望成為阿里金融體系未來的發展主力。
另一方面，這是近期陷入低潮的阿里巴巴，沉寂許久後再添新的動物成員。
阿里巴巴酷愛以動物來為旗下業務與服務命名，在2020年9月接連公布多項新業務，除大山雀外，同期還發表新製造的犀牛智造、達摩院打造出的智慧物流機器人小蠻驢。
(時報資訊)
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