全球晶片供應持續緊張，嚴重影響大陸汽車產銷。中國機械工業聯合會執行副會長陳斌15日表示，2021年5月～9月，大陸汽車產銷已經連續五個月下降。按此推測，晶片荒有可能導致2021年全年大陸汽車減產約200萬輛，這凸顯出大陸在確保供應鏈安全穩定上仍需要下更深的功夫。
智通財經報導，「2021中國汽車供應鏈大會」15日在重慶登場，陳斌在致詞時表示，2021年以來，全球極端天氣頻發，大宗商品價格暴漲，供應鏈危機等問題給經濟復甦帶來新阻礙。其中，過去在汽車供應鏈上並未引起大陸業界重視的晶片，如今卻對汽車產銷造成巨大影響。2021年5～9月，大陸汽車產銷連續五個月年增率下降，推測全年有可能減產約200萬輛汽車。
陳斌指出，晶片短缺還影響到大陸手機、機床、家電、筆電等製造業諸多領域，一些高端晶片短缺甚至波及測量、控制、試驗、檢測等儀器儀表行業，成為限制大陸科技企業創新發展的絆腳石。他表示，過去總說大陸是汽車生產和消費大國，但一個晶片就可以影響一年幾百萬輛汽車的產銷，反映出大陸汽車供應鏈生態的脆弱。
中國汽車工業協會數據顯示，2021年9月大陸汽車產量207.7萬輛，銷量206.7萬輛，分別年減17.9％、19.6％。2021年1～9月，大陸汽車產量為1,824.3萬輛，年增7.5％，但增速較1～8月的11.9％放緩。
2020年大陸汽車產量為2,522.5萬輛，按陳斌的說法，在晶片荒效應持續，加上大陸「能耗雙控」限電限產的壓力，2021年大陸汽車產量要突破2020年的成績，仍有相當挑戰。
國際投行瑞銀近日表示，大陸為全球汽車製造重地，其生產受到干擾將拖累全球產量。預料大陸汽車業的晶片荒將在2021年第四季加劇，因此將2021年全球汽車產量預測從8,470萬輛調降為7,680萬輛，這較第二季預測大減約790萬輛。
此外，2021年銷量暴增的大陸「造車新勢力」也坦言，晶片荒已成為生產上的風險。理想汽車聯合創辦人兼總裁沈亞楠表示，受到全球晶片供應持續短缺的影響，理想2021年9月交付量有所下降。蔚來汽車也表示，因新冠疫情在東南亞升溫，顯示全球供應鏈仍然存在不確定性。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：