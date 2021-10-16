全球晶片供應持續緊張，嚴重影響大陸汽車產銷。中國機械工業聯合會執行副會長陳斌15日表示，2021年5月～9月，大陸汽車產銷已經連續五個月下降。按此推測，晶片荒有可能導致2021年全年大陸汽車減產約200萬輛，這凸顯出大陸在確保供應鏈安全穩定上仍需要下更深的功夫。

智通財經報導，「2021中國汽車供應鏈大會」15日在重慶登場，陳斌在致詞時表示，2021年以來，全球極端天氣頻發，大宗商品價格暴漲，供應鏈危機等問題給經濟復甦帶來新阻礙。其中，過去在汽車供應鏈上並未引起大陸業界重視的晶片，如今卻對汽車產銷造成巨大影響。2021年5～9月，大陸汽車產銷連續五個月年增率下降，推測全年有可能減產約200萬輛汽車。

陳斌指出，晶片短缺還影響到大陸手機、機床、家電、筆電等製造業諸多領域，一些高端晶片短缺甚至波及測量、控制、試驗、檢測等儀器儀表行業，成為限制大陸科技企業創新發展的絆腳石。他表示，過去總說大陸是汽車生產和消費大國，但一個晶片就可以影響一年幾百萬輛汽車的產銷，反映出大陸汽車供應鏈生態的脆弱。

中國汽車工業協會數據顯示，2021年9月大陸汽車產量207.7萬輛，銷量206.7萬輛，分別年減17.9％、19.6％。2021年1～9月，大陸汽車產量為1,824.3萬輛，年增7.5％，但增速較1～8月的11.9％放緩。

2020年大陸汽車產量為2,522.5萬輛，按陳斌的說法，在晶片荒效應持續，加上大陸「能耗雙控」限電限產的壓力，2021年大陸汽車產量要突破2020年的成績，仍有相當挑戰。

國際投行瑞銀近日表示，大陸為全球汽車製造重地，其生產受到干擾將拖累全球產量。預料大陸汽車業的晶片荒將在2021年第四季加劇，因此將2021年全球汽車產量預測從8,470萬輛調降為7,680萬輛，這較第二季預測大減約790萬輛。

此外，2021年銷量暴增的大陸「造車新勢力」也坦言，晶片荒已成為生產上的風險。理想汽車聯合創辦人兼總裁沈亞楠表示，受到全球晶片供應持續短缺的影響，理想2021年9月交付量有所下降。蔚來汽車也表示，因新冠疫情在東南亞升溫，顯示全球供應鏈仍然存在不確定性。

(時報資訊)