美國貿易代表戴琪近日的談話與兩國高層頻繁互動釋出中美氣氛緩和的訊號，渣打預計市場情緒會進一步提振，在美元指數持續走升情況下，第四季人民幣對美元匯率或穩在6.4～6.6間，且不排除重返年內最強水準。

8月底以來，人民幣穩步走強，在岸價自8月20日的6.5015至10月15日收報6.4309，已升逾700點。離岸人民幣15日晚間7時則在6.43附近震盪。人民幣中間價15日報6.4386，較上日升28點。

路透15日引述分析指出，人民幣兌美元本周（11～15日）升0.31％，延續上周漲勢。本周初能源價格飆升一度助推美元指數重返一年高位，不過結匯需求較多也助穩人民幣走勢。在美元指數衝高回落後，人民幣進一步逼近之前波動區間高點，15日盤中離岸、在岸匯價雙雙觸及近4個月新高。短期客盤料延續逢低購匯、逢高結匯思路，人民幣可能難以實質性突破區間交投。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，人民幣的強勢，是由中國創紀錄的出口和貿易順差、強勁的資本流入、相對於主要貨幣的高利率溢價，以及在當今世界越來越罕見的充裕的政策空間所推動。

劉潔指出，儘管經濟走勢較弱，但預計在持續強勁的基本面和中美之間可能較少的對抗關係的支持下，人民幣強勢將持續更久。

劉潔表示，隨著美國總統拜登和中國國家主席習近平計劃在年底前舉行視訊會議，預計未來幾季更有意義的關稅回調或減少的可能性越來越大。除了削減關稅，對一些中國和香港官員的制裁亦有可能部分取消、休斯頓和成都的領事館重新開放，及在氣候變化等國際問題上有更大合作。

但另有分析指出，人行可能會加強逆周期措施以遏制人民幣的再度升值。2021年以來，人民幣對CFETS籃子裡24種貨幣中的22種貨幣升值，而自2020年以來，人民幣對所有24種貨幣都升值。

(時報資訊)