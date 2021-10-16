大陸國家主席習近平近日針對促進共同富裕表示，首先須鼓勵勤勞創新致富，防止社會階層固化，暢通「向上流動」管道，避免「內捲、躺平」（意旨徒勞無功、直接放棄）。他並強調，促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長。

「求是」雜誌15日刊登習近平8月中旬在中央財經委會議的講話，進一步描述共同富裕的實現途徑，其中分配問題是核心，即是「做大蛋糕」同時還要「切好蛋糕」。

他強調，要擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成「中間大、兩頭小」的橄欖型分配結構。

習近平指出，要著力擴大中等收入群體規模，加強對高收入的規範和調節，要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理。

要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。還要完善住房供應和保障體系，堅持房住不炒、租購並舉。

此外，習近平表示，要加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理，堅決打擊內幕交易、操縱股市、財務造假、偷稅漏稅等獲取非法收入行為。要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，加強反壟斷監管，同時也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。

習近平還指出，要在大力發揮公有制經濟重要作用同時，「促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長」。習近平此番談話可望緩解資本市場疑慮，有助於恢復民營部門信心。

習近平提出，到「十四五」（2020～2025）末，共同富裕邁出堅實步伐，居民收入和實際消費水準差距逐步縮小。到2035年，共同富裕取得更為明顯的實質性進展，基本公共服務實現均等化。到2050年，基本實現共同富裕，居民收入和實際消費水準差距縮小到合理區間。

(時報資訊)