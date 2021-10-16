大陸監管機構2020年8月推出的「三道紅線」政策，大幅緊縮房企融資條件，成為近期多家房企爆發債務危機的導火線，但政策近日出現鬆動跡象。中國人民銀行15日表示，部分金融機構對房企「三線四檔」融資規則存在誤解，已要求主要銀行平穩投放房地產信貸。

2020年8月，大陸人行和住建部監管部門召開重點房地產企業座談會，會上提出三個監管要求，即「三道紅線」：剔除預收款的資產負債率不得大於70％、凈負債率不得大於100％、現金短債比不得小於1倍。

根據「三道紅線」踩線的條數，監管部門將房企分成「紅、橙、黃、綠」四檔管理，每降低一檔，有息負債規模增速上限增加5％，即使是處於綠檔位置的房企，有息負債年增幅也不得超過15％。而「踩線」數量越多，房地產企業面臨的降槓桿壓力越大。

按照監管要求，從2021年1月1日起，房企正式進入降槓桿測試期。到2023年6月底，12家試點房企的「三道紅線」指標必須全部達標，2023年底所有房企實現達標。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾15日在記者會上表示，部分金融機構對於房企「三線四檔」融資管理規則，存在一些誤解，對要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，造成了一些企業資金鏈緊繃。

鄒瀾表示，針對這些情況，人行和銀保監會已於9月底召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。

鄒瀾表示，2021年前三季，少數城市房價上漲過快，個人住房貸款投放受到一些約束，房價上漲速度得到抑制。房價回穩後，這些城市房貸供需關係也將回歸正常。

鄒瀾指出，近期個別大型房企風險暴露，金融機構對房地產行業的風險偏好明顯下降，出現了一致性的收縮行為，房地產開發貸款增速出現較大幅度下滑。這種短期過激反應是正常的市場現象，2019年包商銀行出險、2020年永煤和華晨債務違約後，在同業市場和信用債券市場也發生過類似現象。

(時報資訊)