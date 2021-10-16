做為大陸第一產煤大省的山西省，近日在暴雨侵襲下，多地煤廠停產、道路中斷，讓大陸煤炭供應增添變數。有當地業者透露，受此影響，山西部分地區運煤車供應吃緊，運費出現暴漲，甚至5天內漲幅達25％，「煤在路上還回不來」。

綜合陸媒15日報導，近期大陸在燃煤庫存不足下，多地陷入供電危機。為了緩解「燃煤之急」，大陸政府在「十一」假期間要求內蒙古、山西、陝西等產煤大省確保煤炭供應。譬如山西已與河北、山東等14個省區市簽訂第四季5,300萬噸的煤炭中長期保供合同，以保障能源供應。

未料近日山西突遭暴雨侵襲，多達60處煤礦停工停產，即使目前大多數煤礦復工，但部分地區由於缺乏原煤、道路運輸受阻，加上暴雨對工作環境造成影響，部分洗煤廠陷入停工停業狀態。

此外，與上述情況形成強烈對比的是，山西省運煤車供應吃緊，讓運費出現暴漲情況。報導稱，暴雨令山西省內多條公路受阻，讓煤炭運輸壓力驟增。截至10月14日，仍有部分路段暫時無法恢復施工。

山西物流業者表示，以一輛運煤車可以載貨35噸計算，過去一車煤從臨汾光華到江蘇贛榆港的運費約為人民幣（下同）5,950元，但現在一車是7,700元，每車增加1,750元。若客戶需要開發票，還需要另外付出6％稅費，成本更高。此外，運費也是一天一個價，10月10日山西鄉寧到山東董家口的運費約為每噸160元，但14日價格已漲至200元左右，短短五天內上漲約25％。

報導指出，因為先前暴雨導致高速公路封閉，讓急需用煤的企業不得不走一般公路，而且會根據路程情況另外加收運費。

一般而言，短途運輸每車加價2千元，反應出山西省當前煤炭輸出供應的緊張情況。

(時報資訊)