中國近來面臨嚴重能源短缺，衝擊國計民生，再加上大宗商品漲勢不斷，價格屢創新高。危急之際，中國國務院副總理韓正視訊出席「2021俄羅斯能源周」表示，要推動中俄能源合作深化，尋求盟友支持。據俄媒報導，中國向俄羅斯要求在未來兩個月期間，將輸中電力大增一倍。
新華社引述韓正14日表示，要進一步促進中俄合作深化，保障油氣管道、核電機組等重大項目穩定運行、順利推進，展開上中下游一體化合作。此外，中俄雙方要發掘合作潛力，積極拓展可再生能源、氫能、儲能、智慧能源、能源金融等領域合作，深化能源基礎研究、關鍵技術研發及創新成果轉化合作。
韓正強調，中國力爭「2030年碳達峰、2060年碳中和」的雙碳目標，將深化能源和相關領域改革，加快建設全國用能權、碳排放權交易市場，完善能源「雙控」制度，並鼓勵展開低碳技術創新，形成綠色低碳的生產生活方式。
近期中國因煤炭緊缺、煤價高漲導致發電廠發電意願不足，再加上需求旺盛等多重因素，導致中國多地限電限產，政府正積極保障電力供應。俄媒塔斯社報導，中國請求俄羅斯在11月至12月期間，將輸中電力增加一倍，以緩解缺電危機。
俄羅斯總統普丁在會上表示，俄羅斯原則上已同意修建第二條向中國輸送天然氣的管道，該管道預計將經由蒙古。此外，若歐洲也提出要求，則俄羅斯也準備向歐洲提供更多天然氣。
俄羅斯早在9月起就投入中國能源救援行動，俄羅斯電能國際公司（INTER RAO）9月29日表示，中國向其請求供應更多電能。塔斯社早先報導，俄羅斯將自10月1日起透過2012年所建成的阿穆爾－黑河高壓輸電線路，大幅增加對中國電能供應，以期緩解中國東北三省的用電緊張局面。
另一方面，在供電緊張之下，大陸近期不斷擴大對海外進口能源，中國海關總署13日公布數據顯示，中國9月份的煤炭進口達3,288萬噸，攀升至2021年以來最高點，更較2020年同期暴增76％，期內天然氣進口量也年增23％，達1,062萬噸。
中國在加大能源商品進口的同時，也面臨價格高漲的壓力。鄭州商品交易所動力煤期貨價格連日創下歷史新高，15日每噸收報人民幣（下同）1,692元，漲幅高達8％，年內已累計上漲近三倍。
(時報資訊)
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