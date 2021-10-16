政府與民間幫屋主度過疫情下房貸難關的相關紓困措施，陸續期滿終止後，美國法拍屋件數有激增跡象，但仍處於低水位。

根據抵押貸款數據供應商ATTOM出示的資料，美國第三季進入法拍程序的房產有25,209 件，與第二季相比增加32％，相較去年第三季則暴增67％。

第三季法拍屋數量劇增，那是因為該季之前仗著房貸寬限計畫（forbearance）的庇護，房子被法拍的案件極少。平常法拍屋件數每月新增4萬件，但在疫情頭一年，跌到每月只剩3,000到4,000件，多虧公私部門祭出房貸寬限的紓困措施。

政府與民間推出的紓困計畫，准許財務有困難的貸款人暫緩繳納每月的房貸，最長可展延18個月。

上季美國法拍屋新增數量最多的幾個州，包括加州（3,434件）、德州（2,827件）、佛州（2,546件）、紐約州（1,363件）、伊利諾州（1,362件）。

美國房地產追蹤機構RealtyTrac執行副總裁夏加（Rick Sharga）指出：「縱使9月法拍屋活動有趨熱跡象，仍遠遠不及歷史正常值。」

9月的法拍屋件數與疫情前相比，少了將近70％。目前法拍屋總數相較1年前，仍少了60％。

很多背負房貸的人，現在沒了房貸寬限紓困措施這個保護傘，目前為止退出該紓困計畫的單周最高紀錄落在上周（4～9日）。根據房地產數據分析公司黑騎士（Black Knight）資料，參與房貸寬限紓困計畫的貸款人，平均每周減少11％。

美國法拍屋的數量仍處在相對低點，原因出在放貸機構積極調整放貸條件，此外拜近來的房市榮景和房價上漲之賜，房屋淨值（home equity）始終維持高檔。CoreLo的數據顯示，美國8月房價年漲18％。

(時報資訊)