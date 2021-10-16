受到通膨疑慮的推升，美國30年期房屋貸款利率重新回到3％之上，觸及今年4月以來新高。只要通膨升溫隱憂持續籠罩市場，房屋貸款利率近來的走俏態勢料會持續下去。
美國房貸機構房地美（Freddie Mac）周四公布，迄至10月14日當周，30年期固定房貸平均利率，較前一周的2.99％高出6個基點來到3.05％，是4月初以來最高，當時利率攀上3.18％峰點。
同時間的15年期固定房貸平均利率，揚升7個基點來到2.3％。5年期追蹤國庫券指數的混合型可調整房貸平均利率，上升3個基點來到2.55％。
房地產網站Realtor.com經濟研究部門經理拉蒂烏（George Ratiu）指出，10年期美國公債殖利率走低之際，房貸利率背道而馳走高，主要是通膨升幅超出預期，加上逾千萬個職缺招不到人影響投資人。
美國經濟的通膨隱憂不散，近幾個月來消費者物價指數節節高升，飛漲的房價是助長通膨的幕後主因之一。
房地產網站Zillow資本市場副總裁湯瑪斯（Paul Thomas）表示，即便日前出爐的9月非農就業報告令人失望，聯準會仍有足夠理由按計劃推動QE（量化寬鬆）減碼縮減購債。
湯瑪斯說：「本周發布的經濟數據，像是生產者物價指數（PPI）及零售額，會對當前通膨和經濟復甦情況釋出進一步訊息，兩者皆會影響下一周的房貸利率走勢。」
目前對市場購屋者來說有利的消息是，庫存水位相較今年稍早大幅提高，這有助緩和春夏以來危險的房價漲勢。
不過Realtor.com的拉蒂烏指出，有意購屋者須考量到房貸利率與房價雙漲之下，比起一年前，每月要多負擔125美元的買房成本。
(時報資訊)
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