太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）宣布將太空旅遊服務推延至2022年第四季，較原先計畫延後一個月，以便有更多時間改進太空船，而且2021年不會進行另一次已規劃的試飛行程，消息一出拖累維珍銀河股價重挫。

　15日美股早盤維珍銀河股價重摔逾15％，降至20.38美元。

　由英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）創辦的維珍銀河14日表示，私人太空旅遊推出時程將延後至2022年第四季，而非執行長柯格拉齊（Michael Colglazier）先前向投資人表示的2022年第三季末。維珍銀河太空之旅的費用從45萬美元起跳。

　維珍銀河先前透過聲明稿表示，公司已經著手分析某家供應商零件的潛在缺陷。該公司發言人14日指出，這項問題已經解決，不過與該零件相關的檢查需要時間，因此太空旅遊商業服務得延後一個月推出。

　維珍銀河強調，可能有缺陷的零件並未用在飛機或太空船上。

　另一方面，維珍銀河原先計劃最快在10月中進行另一次太空試飛，不過該公司14日表示，將先改進太空船與飛機再進行試飛，接著才會展開太空旅遊服務。

　布蘭森7月搭程自家太空船完成太空旅遊，搶先航太科技公司藍色起源（Blue Origin）與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）一步。

　藍色起源13日成功將四名旅客送上太空，其中包括飾演《星艦迷航記》艦長、現年90歲的加拿大籍演員威廉‧薛特納（William Shatner），為這次航行做足宣傳。

　布蘭森7月自太空返航時，太空船偏離預定航道，而且未向美國聯邦航空總署（FAA）通報，遭到FAA調查和停飛。FAA於9月已完成調查，並允許維珍銀河復飛。維珍銀河表示已做出修正，能讓FAA即時獲得通知。

(時報資訊)

#太空船 #維珍銀河 #股價

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