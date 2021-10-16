美國處於東西兩岸和墨西哥灣區等多個州政府，近來不斷投入或擴大離岸風力發電規模。德拉瓦大學報告評估未來10年內，從興建到運作離岸風力發電設施產值將高達1,090億美元。
紐澤西等多個州政府正尋找地點，興建用來製造風力渦輪機葉片與其他相關設備零件的廠房，以成為風力發電供應鏈的中心。
德拉瓦大學（UD）地球、海洋與環境學院的獨立計畫「離岸風力特別倡議」（Special Initiative on Offshore Wind）發表報告，評估風力發電供應鏈產值在兩年前已達700億美元，未來會持續快速增長。
報告評估的產值金額，包括2,057座離岸風力發電機與塔座合計近440億美元，2,110個渦輪引擎與變電所地基總額170億美元，近8,000公里電纜線共約130億美元，53個岸上與離岸變電所為103億美元，其餘金額是建造與營運費用。
報告預測到2030年的離岸風力發電量，紐約州為9,314兆瓦（megawatts），紐澤西7,558兆瓦，麻州5,604兆瓦，維吉尼亞5,200兆瓦，康乃狄克州2,108兆瓦，馬里蘭州1,568兆瓦，和羅德島州1,000兆瓦。目前以上諸州簽約興建項目的發電量合計約8,000兆瓦。
紐澤西州一直希望成為東岸地區的離岸風力發電設施供應鏈中心，正不斷興建用來製造與組裝相關設備的廠房，供多個發展項目使用。紐澤西州公用事業委員會（BPU）主席費奧達里索（Joseph Fiordaliso）認為發展離岸風力發電產業，將會為該州帶來數十億美元計的收益。
美國已設下目標，要在2030年底前透過離岸風力產生30吉瓦（gigawatts）電力，滿足逾1,000萬個家庭的電力需要。目前已有多個離岸風力發電項目在進行中，開始讓相關供應鏈發展起來。
(時報資訊)
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