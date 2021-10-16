美國鋁業公司（Alcoa，美鋁）14日盤後公布今年第三季財報顯示，上季營收與獲利雙雙優於市場預期，主因在於經濟強勁復甦帶動旗下產品需求攀升所致。該公司亦宣布恢復發放股息與實施庫藏股計畫。

美鋁周五跳空大漲近10％，報53.30美元，並帶動大盤開高，道瓊工業指數再漲近300點或0.8％，標普5百與那斯達克指數分別揚升0.6％與0.3％。

另外，美國商務部周五公布，9月零售銷售經季調後月增0.7％，遠高於市場預期的月減0.2％，8月上修至月增0.9％。若按年來看，9月零售銷售年增13.9％。

若排除波動劇烈的石油與汽車等項目，9月核心零售銷售月增0.8％，高於市場預估的月增0.6％。

這些數據顯示，美國民眾需求強勁並提高消費支出，絲毫無畏通膨升溫的影響。

美鋁財報顯示，第三季營收年增31.5％至31.1億美元，優於分析師預期的29.4億美元。上季每股盈餘（EPS）達2.05美元，高於市場預估的1.85美元，以及去年同期每股虧損1.17美元。

美鋁將於11月19日發放每股10美分的季度股息，這是該公司2016年分拆事業以來首度恢復派發股息。該公司亦宣布啟動5億美元的股票回購計畫。

美鋁執行長哈維 （Roy Harvey）表示：「這些計畫顯示我們對於公司營運成長與創造現金的能力極具信心。」

為了減少碳排量，中國大陸對於金屬產量設限，導致鋁價近日飆漲，而這令美鋁營運獲得大幅改善，進而擺脫公司負債陰霾。 受惠於經濟復甦，製造商競相採購用於生產飲料罐、飛機以及建材的鋁，加上新冠疫情導致供應鏈受阻，促使鋁價攀至多年新高。

美鋁並未發佈詳細財測，但預估今年氧化鋁與鋁出貨量維持不變，鋁土礦（bauxite）出貨量料減少100萬公噸。

該公司亦預期，能源價格上漲與原物料成本攀升，加上旗下西班牙煉鋁廠罷工問題，恐導致第四季損失9千萬美元的收入。

(時報資訊)