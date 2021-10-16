美國鋁業公司（Alcoa，美鋁）14日盤後公布今年第三季財報顯示，上季營收與獲利雙雙優於市場預期，主因在於經濟強勁復甦帶動旗下產品需求攀升所致。該公司亦宣布恢復發放股息與實施庫藏股計畫。
美鋁周五跳空大漲近10％，報53.30美元，並帶動大盤開高，道瓊工業指數再漲近300點或0.8％，標普5百與那斯達克指數分別揚升0.6％與0.3％。
另外，美國商務部周五公布，9月零售銷售經季調後月增0.7％，遠高於市場預期的月減0.2％，8月上修至月增0.9％。若按年來看，9月零售銷售年增13.9％。
若排除波動劇烈的石油與汽車等項目，9月核心零售銷售月增0.8％，高於市場預估的月增0.6％。
這些數據顯示，美國民眾需求強勁並提高消費支出，絲毫無畏通膨升溫的影響。
美鋁財報顯示，第三季營收年增31.5％至31.1億美元，優於分析師預期的29.4億美元。上季每股盈餘（EPS）達2.05美元，高於市場預估的1.85美元，以及去年同期每股虧損1.17美元。
美鋁將於11月19日發放每股10美分的季度股息，這是該公司2016年分拆事業以來首度恢復派發股息。該公司亦宣布啟動5億美元的股票回購計畫。
美鋁執行長哈維 （Roy Harvey）表示：「這些計畫顯示我們對於公司營運成長與創造現金的能力極具信心。」
為了減少碳排量，中國大陸對於金屬產量設限，導致鋁價近日飆漲，而這令美鋁營運獲得大幅改善，進而擺脫公司負債陰霾。 受惠於經濟復甦，製造商競相採購用於生產飲料罐、飛機以及建材的鋁，加上新冠疫情導致供應鏈受阻，促使鋁價攀至多年新高。
美鋁並未發佈詳細財測，但預估今年氧化鋁與鋁出貨量維持不變，鋁土礦（bauxite）出貨量料減少100萬公噸。
該公司亦預期，能源價格上漲與原物料成本攀升，加上旗下西班牙煉鋁廠罷工問題，恐導致第四季損失9千萬美元的收入。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：