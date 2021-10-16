各國大撒錢造成全球資金極度澎湃，全球併購市場近五季以來總市值直線攀升，全球調研機構Mergermarket最新公布，2021年第三季併購市值達1.4兆美元，年增四成，創下2006年以來的同期最高紀錄，主要是資訊軟體業的併購交易案所推動，且是SPAC（特殊目的收購公司）募資模式所帶動，迥異於以往。

Mergermarket研究團隊指出，2021年第三季併購市值以極快速度站上、且突破1兆美元，值得大書特書，因為併購市場長期以來第三季通常是「一個沉悶的季度」，往年逐季紀錄可以看出，第三季總是存在一個凹點，今年情況不是這樣，儘管較第二季的1.6兆美元有些下降，但成交量增加，總共5,376筆交易案成交，年增19％。

全球併購市場熱潮，該調研機構分析，來自三項因素：一、新冠肺炎大流行持續蔓延，全球市場的不確定久久不散；二、全球供應鏈持續存在的問題；三、擔憂中美之間地緣政治緊張局勢，自2020年下半年以來，強勁的股市估值、資金水位居高不下，加上創紀錄的低借貸利率推動，均促成併購活動繼續增加。

由於美國聯準會暗示最快2022年下半年將升息，估計會激勵正在談判的交易案加速進行，趕在升息確定之前拍板，因此今年第四季和2022年上半年可能會再創新記錄。

併購市場價值大漲，Mergermarket調查，和近幾季以來併購標的集中在資訊軟體有關，尤其今年第三季就是資訊軟體業併購案展現了主導地位，該產業第三季的併購總市值達2,483億美元，連續第五個季度創下新高的交易金額，交易案的統計也揭露一個新現象：交易件數下降、交易金額上升，反映出併購標的大型化、單一交易案的價格也有高漲的現象。

2021年第三季最大的交易是併購基金 Lionheart Acquisition Corporation II對MSP Recovery的收購，現在是SPAC有史以來最大的併購交易，金額高達443億美元，為具有服務技術含量的醫療保健訴訟公司。惟Mergermarket研究團隊對此案也採保留態度，因採SPAC交易模式，交易尚存在爭議。

其次則是支付技術公司Square以266億美元，收購澳洲「先買後付」服務提供商Afterpay，是澳洲市場有史以來最大的併購交易案，且是因新冠肺炎大流行以來電子商務交易增長推動的交易。

(時報資訊)