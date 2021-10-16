美國跨黨派參議員周四（14日）宣布將研擬新法，除了禁止大型網路平台偏袒自家產品或服務，並還將遏止這些平台利用某些商業行為來影響公平競爭。外界認為，一旦該法案成行，恐對亞馬遜與蘋果等科技巨擘的營運模式造成威脅。

據了解，該法案將禁止多項傷害企業與消費者的商業行為，例如刻意錯用商業資訊，讓競爭對手居於劣勢；操縱搜尋結果以偏袒某家企業；以及禁止其他商品在其他平台販售等。

這項法案主要由民主黨籍的參議院反壟斷小組委員會主席克羅布查（Amy Klobuchar）與共和黨籍的司法委員會成員葛雷斯利（Chuck Grassley）所主導。不過民主黨籍的司法委員會主席杜賓（Richard Durbin）與前主席共和黨籍的葛拉漢（Lindsey Graham）也表達力挺之意。克羅布查日前接受採訪時表示，正值最近發生臉書吹哨者揭發臉書內幕的事件，也讓遏止大型科技公司權力行動獲得社會大幅支持。

不過科技產業預料將對該法案持強烈反對態度。

此法案將影響許多重量級科技業者，當中將包括亞馬遜與臉書兩大巨擘，兩者都透過平台提供諸多產品與服務與其他同業進行競爭。

這些業者與支持者通常都會辯稱，儘管處在高度競爭的市場，他們從未濫用市場力來遏止競爭。他們還批評該法案將顛覆他們的商業模式，導致美國科技業在全球的影響力將受到侵蝕。眾議院司法委員會也曾在6月通過類似反壟斷法案。但自此之後，在產業積極遊說下，眾議院對該法案的審查延遲至今、還不見任何行動。不過眾議院預料周五將對網路平台推出新的法案，旨在取消平台對發布內容的言論豁免權。

根據美國通訊規範法230條顯示，社群媒體無須為用戶在平台上發布的不當內容負責。但有人士指出，若長期放任不實資訊散播、恐將助長社會仇恨與暴力，導致外界對於廢除該條款的呼聲越來越高。

(時報資訊)