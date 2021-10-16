美國跨黨派參議員周四（14日）宣布將研擬新法，除了禁止大型網路平台偏袒自家產品或服務，並還將遏止這些平台利用某些商業行為來影響公平競爭。外界認為，一旦該法案成行，恐對亞馬遜與蘋果等科技巨擘的營運模式造成威脅。
據了解，該法案將禁止多項傷害企業與消費者的商業行為，例如刻意錯用商業資訊，讓競爭對手居於劣勢；操縱搜尋結果以偏袒某家企業；以及禁止其他商品在其他平台販售等。
這項法案主要由民主黨籍的參議院反壟斷小組委員會主席克羅布查（Amy Klobuchar）與共和黨籍的司法委員會成員葛雷斯利（Chuck Grassley）所主導。不過民主黨籍的司法委員會主席杜賓（Richard Durbin）與前主席共和黨籍的葛拉漢（Lindsey Graham）也表達力挺之意。克羅布查日前接受採訪時表示，正值最近發生臉書吹哨者揭發臉書內幕的事件，也讓遏止大型科技公司權力行動獲得社會大幅支持。
不過科技產業預料將對該法案持強烈反對態度。
此法案將影響許多重量級科技業者，當中將包括亞馬遜與臉書兩大巨擘，兩者都透過平台提供諸多產品與服務與其他同業進行競爭。
這些業者與支持者通常都會辯稱，儘管處在高度競爭的市場，他們從未濫用市場力來遏止競爭。他們還批評該法案將顛覆他們的商業模式，導致美國科技業在全球的影響力將受到侵蝕。眾議院司法委員會也曾在6月通過類似反壟斷法案。但自此之後，在產業積極遊說下，眾議院對該法案的審查延遲至今、還不見任何行動。不過眾議院預料周五將對網路平台推出新的法案，旨在取消平台對發布內容的言論豁免權。
根據美國通訊規範法230條顯示，社群媒體無須為用戶在平台上發布的不當內容負責。但有人士指出，若長期放任不實資訊散播、恐將助長社會仇恨與暴力，導致外界對於廢除該條款的呼聲越來越高。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：