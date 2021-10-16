法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）14日表示，隨著國際普遍響應全球稅制改革並達成協議，美國與歐盟的徵收數位稅爭議可望平息，針對撤銷數位服務稅的條件，美國和歐洲五國已取得共識。
美歐之間即便達成協議，數位稅不可能說取消就取消，仍要待國際完成稅改協議並於未來幾年落實。但這有助緩和美國與法國、義大利、英國、奧地利、西班牙等歐洲五國，因數位稅糾紛而起的緊張關係。
法國財長勒梅爾告訴記者：「那是個好消息，我們這兩天在華府就如何撤銷數位稅達成協議。」
美國財政部發言人拉瑪娜（Alexandra LaManna）證實美歐達成協議的消息，並透露更多細節可望在往後幾天出爐。
這位女發言人說：「此協議應能終結我們與歐洲盟友的稅務及貿易爭端，以免阻礙經濟成長和企業投資，再者停止單方面措施，好為履行136國稅改協議鋪路。」
上周136國達成的稅改協議，美國注意力大多放在稅率15％的全球最低稅負制，這被拜登政府與財長葉倫列為優先要項，預定2023年正式上路。
但法、英、義等歐洲國家，關注的是怎麼向無實體據點的跨國企業，徵收企業所得稅的問題。
這項全球性稅改協議，矛頭指向臉書、谷歌母公司Alphabet等矽谷科技巨擘，目標提高它們在美國以外地區的稅負。
因此除了企業所得稅外，有歐洲國家對臉書等美國科技巨頭開徵數位稅。
上周達成的稅改協議，按照消費市場規模擴大國家的課稅權力，即便這些國家不是典型的獲利中心或企業總部所在地，但必須放棄課徵數位稅作為交換。
美國從前朝的川普政府到現任的拜登政府，對其他國家鎖定美國科技業徵收數位稅，皆持反對立場，指責這類針對性政策具歧視性且有欠公平。
白宮因而祭出報復性關稅作為反制，但為求與歐洲的協商順利而暫緩實施。
(時報資訊)
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