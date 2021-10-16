中華電信董事長謝繼茂15日表示，IDC機房（資料中心）未來的需求非常大，中華電將儘快在既有閒置土地興建全新的IDC機房，這是未來非常需要積極作為的營運策略之一。他並透露，規畫未來三年內新建IDC中心共有2～3座，總投資金額高達百億元。

板橋IDC是國內最高等級也是規模最大的IDC中心，由於需求強勁，已多次分階段擴建，總投資金額超過150億元，目前呈現滿載狀態。

謝繼茂強調，疫情推升雲端及IDC需求，國內及國際大企業對台灣IDC機房的需求，比想像來的大，加上中美貿易戰使得原本香港做為亞太訊務交換中心的地位產生改變，台灣未來將扮演亞太訊務數據交換中心重要地位，這些因素均促成台灣企業擴建IDC機房的速度比預期想像的來得快，也使得中華電信決定加速IDC擴建計畫。

中華電信近期已展開擴建IDC中心的前置作業，主要是在全台評估適合興建IDC的閒置土地，謝繼茂透露，包括台北市在內的北部地區，至少興建兩座IDC中心，中南部也在評估尋找合適的土地。

謝繼茂強調，2021年的資本支出主要投資在5G網路建設，但未來2～3年，投資IDC機房占整體資本支出的比重將提高，全新IDC中心將在2021年完成規劃，2022年興建，最快2023年提供服務，初估2～3座的總投資規模約百億元。

除了IDC中心擴建計畫之外，謝繼茂表示，由於大型國內或跨國企業對於聯外備援系統愈來愈重視，都提出希望把備援系統設在台灣，以鏈結東南亞及東北亞市場，目前看到國際的聯外海纜需求很大，中華電已參與投資SJC2、PLCN等國際海纜，對於跨國電信業者或大型科技大廠主導合作的新跨國海纜，中華電信都會爭取參與投資的機會。

是方電訊 組東南亞大聯盟

林淑惠／台北報導

是方電訊15日舉行全新IDC中心動土典禮，首度透露已籌組成立東南亞最大IDC策略聯盟，目前有菲律賓等六國加入，2022年上半年，該聯盟將完成東協十國串連，由是方提供跨國企業整體解決方案，將推升未來海外營收大幅成長。

總統蔡英文15日親臨會場並表示，資通訊產業是台灣的核心戰略產業之一，也是提升台灣國際競爭力的重要產業。近年台灣已吸引Google、微軟、亞馬遜等國際科技大廠，加碼投資台灣，而這些廠商都是是方電訊的客戶，台灣身處東亞樞紐位置，是方IDC中心成立後，將吸引更多雲端服務、國際海纜、網路服務跨國業者來台設立區域數據服務中心，有助推升台灣成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心關鍵地位。

是方董事長吳彥宏表示，是方「正站在浪頭上」，該機房預銷已吸引國際雲端、跨國OTT業者進駐，全新IDC中心採用綠建築及智慧建築元素，整棟大樓整合物聯網及ICT資通訊技術為設計主軸，總投資約20億元。

(時報資訊)

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