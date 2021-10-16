採購BNT破局爆內線交易疑雲，東洋總經里施俊良等高階主管恐有涉案之嫌，現任董事長林全由於在位已三年，熟悉東洋的運作，也逐步讓東洋從原本的專業癌症藥廠，延伸至代理流感疫苗新領域，目前接獲高端新冠疫苗的充填代工訂單，2022年合作將延伸至海外市場，預期東洋後續的營運，可望如常進行。
林全先前曾表示，東洋擬定了五年計畫，將建構陸海空製藥旗艦大隊前進國際市場，全面以有機成長、研發和併購合作的方向持續布局，拓展營運規模。
他希望未來東洋海外市場五年後達到20％，當國內市場降到五成以下時，他認為，東洋就是一個國際化公司。
年年都是穩定獲利模範生的東洋，受惠流感疫苗、新冠疫苗陸續出貨，9月稅後純益1.23億元，月增102.3％；不過受到第二季認列與美時的藥品經銷協議，遭公平會裁罰，導致第二季純益受影響，累計前三季純益4.9億元，每股純益1.97元。
除癌症用藥外，已鎖定疫苗為成長動能的東洋，2021年公費流感疫苗取得89萬劑、得標金額2.15億元，數量與得標金額都較上年成長逾六成，並從9月開始出貨，由於公費和自費疫苗需求量成長，除帶動營收放大，未來也有機會與原廠爭取更多疫苗，添加成長動能。
林全曾表示，東洋的優勢是微脂體、微脂球的製造和行銷，將持續聚焦困難學名藥和新藥領域，創造生產製造技術門檻。未來也不排除策略聯盟、併購和前進國際市場拓展營運規模。
(時報資訊)
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