貨櫃航運高運價、高運量的續航力，進入關鍵10月備受考驗！隨著大陸實施「能耗雙控」引發限電限產發威，美國祭出「90天刺激」方案聯手港口營運商、零售巨頭等全天候疏運下，市場供需消長出現變化，反映在上海航交所SCFI貨櫃運價指數近三周上下盤整，15日最新SCFI指數再次小跌1.3％，且首見歐洲線、美西線、美東線等三大航線基本運價同步走跌。

據上海航交所15日公布SCFI綜合指數下滑59.53點至4,588.07點，其中以美國線明顯回檔，美東線連三周下滑合計逾千美元，每40呎櫃運價來到10,700美元；美西線本周下滑152美元，來到6,219美元。

與此同時，歐洲線每20呎櫃下跌27美元至7,687美元，跌幅相對小僅0.35％；地中海線下跌74美元至7,374美元。

美國線運價跌勢尤其受矚目，業界分析，疫情年美國線運價驚驚漲，吸引大小航商新增大量運力投入搶賺高運價，近期受到大陸限電造成產量、出口下滑，十一長假前廠商提前出貨等季節性因素影響，運輸需求走低，紛傳小型貨代、野雞船等降價求售，造成運價下跌。

據Alphaliner統計，截至2021年8月的過去12個月，亞洲到北美線的泛太平洋航線運力大增30.6％，亞歐航線運力也增加了19.7％。

(時報資訊)