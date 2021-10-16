當前全球貨櫃一櫃難求，做為「世界工廠」的中國為讓港口拿到更多自美國回流的空櫃，使更多貨物加速出口，除了官方祭出政策，主要港區更以低價低費率搶櫃。此舉衝擊到鄰近的韓國第一大港釜山港的國際競爭力，當地業者因拿不到貨櫃叫苦連天。

綜合外媒15日報導，全球貨櫃供給高度吃緊，美國塞港問題更讓缺櫃情況雪上加霜。中國為了搶櫃，各航運商與港口以接近免費的價格與費率，吸引自美國返航的貨櫃回到中國，以確保出口業者能優先搶到貨櫃，只是這種做法，導致了韓國的缺櫃問題更形惡化。

韓國國家物流資訊中心13日數據顯示，2021年1～7月釜山卸載的外國貨櫃數量年減14.5％至18,629個。釜山港貨櫃數量下滑，主因是從美國回航亞洲的貨船，為了享受低廉優惠的港區費用與服務，紛紛改為前往上海港和中國其他港口。

另據陸媒報導，2021年全球塞港問題嚴重，加上新冠疫情與颱風等氣候因素干擾，讓全球航運極不穩定。為了解決塞港、缺櫃等連鎖性問題，年初中國政府已免除特保區內交通運輸、裝卸搬運和倉儲服務業的增值稅，並研究外資貨輪進港卸貨的便利化措施，及有關空櫃報關的政策，以利把不同流向的貨櫃集中到中國港區。

華盛頓顧問機構Jon Monroe Consulting創辦人Jon Monroe指出，強颱璨樹與「十一」假期過後，中國港口基本上是24小時運作，延遲時間大為縮減，且出口貨櫃的處理效率，比進口貨櫃快上許多。基於此一原因，中國港口能較快清理積壓存貨。

韓國業者對此一情況抱怨連連，他們認為，上海港為了吸引更多海運業者，近期同時升級了貨櫃船的港口設施和服務，包括更好的維修和保養措施。

但釜山港務局官員表示，預計貨運業者轉向中國港口的趨勢不會持續太久，因為費率並非業者選擇停靠的唯一依據，釜山港也會積極確保貨櫃的供應安全。

韓企Dongkwang International負責人表示，因為搶不到貨櫃，公司考慮採用停泊在釜山港的維修漁船，運送汽車引擎機油到俄羅斯。他說：「中國是航運危機的黑洞，因為所有貨船都航向當地，公司交貨期已經延誤一個月，只能被迫採用漁船解決問題。」

(時報資訊)