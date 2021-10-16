泰豐15日召開股東臨時會，會中通過決議，中壢廠土地處分案將重新啟動，並由原先的透過出售持有土地的二家公司股權方式處分土地，變更為直接標售土地。

南港原先在此次的泰豐股臨會，提出，「停止處分子公司泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設公司相關股權與土地事宜」。

由於南港已將停止處分土地15.5億元假處分案的保證金領回，泰豐輪胎經營權易主之後，泰豐土地的開發案因此重新啟動。

南港副董事長、泰豐董事趙國帥指出，從未反對賣地，而是反對以出售股權標售的方式來辦理。因為有股東反映之前泰豐董事會決議出售泰鑫與泰誠公司股權，認為時機、程序和拍賣方式都有疑慮。

15日的股臨會上，股東提出修正案，建議能以單純處分土地的方式進行公開招標。經過表決，通過泰豐以公開招標方式，出售泰豐旗下中壢廠兩筆土地，並授權董事會處分。

趙國帥指出，直接出售土地的作業較單純，時程也比較快。

南港指出，如果以出售持有土地的泰鑫與泰誠公司股權，來處分中壢廠；可能造成投資人對這二家公司的不了解，而有其他顧慮，降低投標意願。

而且出售公司股權，將會有許多對這二家公司查核、審計的流程要走，可能費時費力，並有些不必要的資金投入。

趙國帥指出，中壢廠土地變更的主管機關桃園市政府，已訂下時程，土地必須在2022年的9月，完成相關市地重劃變更等事宜，出售股權的行政作業將拖延變更時程，因此，直接出售土地，無論是對投資人或主管機關，都會單純化及快速，有利未來中壢廠開發流程及時間。

趙國帥指出，在股臨會通過中壢廠土地將以直接公開標售為主。新的董事會將儘快召開董事會，遴選新的標售委託公司，並找新的鑑價公司鑑價，把標售程序重新走一次。

由於公開標售土地作業，必須在桃園市政府訂下的2022年9月前完成，趙國帥指出，泰豐新的董事會將配合主管機關的規定，加快標售腳步。

(時報資訊)

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