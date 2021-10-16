泰豐經營主導權正式易主，馬家退出，南港接位！泰豐15日召開股東臨時會，全面改選九席董事（含三席獨董），南港派以四席董事及二席獨立董事的優勢，取得經營主導權，馬家為主的公司派，僅獲得二席董事、一席獨董。新董事會隨即召開第一次會議，選任南港法人代表江慶興接任董事長。
泰豐股臨會改選結果由南港拿下四席董事，包括南港輪胎代表人江慶興、趙國帥、陳恒寬，以及孫鐵漢的台灣隔熱應用代表人葛作亮，並取得二席獨董鄭富月、姚文亮。
馬述健陣營的幻象投資取得三席董事，分別為幻象投資代表人方詳棋，獨立董事於知慶及趙士懿。
據了解，泰豐輪胎經營權之爭能和平落幕，主要是「委託書大王」張永祥從中斡旋，安排馬述健與南港輪胎名譽董事長林學圃多次會面，終於達成共治的共識。
雖這次股臨會是由持股超過五成以上的南港派召開，不過市場認為，雙方持股比例及委託書持有比例，應該是五五波對四五波，若各自強行以直接選舉方式「拚輸贏」，不論結果如何，總是傷了和氣，讓公司未來的營運產生變數。
南港副董事長趙國帥指出，美國對台灣輪胎廠祭出反傾銷稅以來，國內的產業經營環境更為嚴峻，只有雙方攜手合作，達成共治的共識，才能在逆境中創造雙贏。
經營權之爭落幕後，未來在輪胎本業上如何發展？趙國帥對此表示，為降低美國反傾銷調查的衝擊，泰豐、南港會攜手合作、調整市場對策，並強化歐洲、中東、亞洲、澳洲及中南美洲等非美市場的業務，推出電動車胎新品，以及發展海外代工合作模式，降低美國對台輪胎業反傾銷調查的衝擊。
(時報資訊)
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