商用不動產市場燒燙燙、強強滾，繼前三季累計成交達1,263億元，刷新最近15年最大天量紀錄之後，第四季買家出手更為積極，尤其金融壽險業再度整棟「掃」樓，全球人壽15日豪擲41億元，收購藍天電腦集團的新北市三重「藍天大樓」；市場預期，全年商用不動產成交量有機會上看1,500億元，噴出史上最大量。

15日藍天電腦和全球人壽同步公告，全球人壽以41億元收購藍天電腦位於新北市三重的「藍天大樓」，包括德段369地號1,390.60坪土地、及興德段385～397等建號13,281.99坪全棟大樓，每坪成交價格約30.87萬元。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，此次全球人壽出手買的這棟藍天大樓，每坪約30萬元出頭成交，算是合理行情。三重頂崁、化成工業區這個區域，立體化廠辦大樓，數量並不多，區內大多數都是平面式工廠，而「藍天大樓」算是少見的高級商辦大樓，附近中古廠辦行情，每坪大概在28～32萬元之間，新推出銷售的大樓，行情則超過40萬元。

丁玟甄分析，「藍天大樓」附近辦公租金行情，大概每坪月租約700～800元；估計此次全球人壽出手收購的價格推估，每年租金報酬率大概在3％左右，是很漂亮的交易。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，2021年金融保險業紛紛積極投資商用不動產和土地市場，下半年以來就有三商美邦以34億元收購內湖「華固智富中心大樓」整棟。中國人壽以23.25億元買下新竹「雲智匯」大樓部分樓層，中國信託資產管理公司以22.13億元買下內湖「國瑞集團台北總部」整棟，單季就收購達82億元。

趙正義分析，根據最新保險業公開資訊觀測站統計資料顯示，十大金融保險業2021第二季可用於不動產投資餘額，已攀升到6.79兆元，年成長7.3％，顯示市場資金仍相當豐沛。觀察壽險業投資動態，在市場游資充沛下，壽險業加速尋找穩定收益投資，潛在動能龐大。

第一太平戴維斯統計，前三季累計成交達1,263億元，刷新最近15年最大天量紀錄之後，第四季買家出手更為積極，尤其金融保險，只要符合投資報酬率、產權單純，就可能會出手。

戴德梁行估計，依買盤的積極度觀察，2021年全年商用不動產可望衝上1,500億元的成交額，再爆大量。

(時報資訊)

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