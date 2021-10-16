今年第四季市場所面臨到的挑戰，明顯不同於以往，市場多空雜陳，不只是有美國聯準會利率政策將轉向帶來的影響，還有成長動能在歷經疫情後、長期時間的貨幣寬鬆政策及積極的財政政策後，所面臨的高基期、放緩，以及中國監管政策對全球經濟可能帶來的影響。

儘管能源價格走高、通膨憂慮以及美國就業數據等雜音影響下，全球股市波動未歇。但近日企業財報優於預期和美國公布最新經濟數據，緩解對升息、供應鏈混亂的疑慮，美股大漲，科技股反彈，也有助於市場信心的回溫。

首先，就利率政策展望上，美國聯準會有很高的機率預計將在11月會議宣布縮減購債，陣圖中位數預估22年一次與23年二次以上升息，新指引轉強硬（鷹派）；貨幣政策正常化，高通膨可能較預期久，收益率曲線趨平，短端將進一步上升。

再就信用市場展望來看，根據最新經濟預測顯示，經濟成長力道放緩，下調今年經濟成長率（GDP）預期，大幅低於6月份預測，且結構性通膨短期無解；中國不動產風險引發的外溢效果，信用市場風險升溫，預估違約率改善速度將逐漸放緩。

展望後市，在全球資金充沛推升下，金融市場估值隨之提高，所有資產類別都可以看到估值膨脹情況，企業未來的獲利表現將是能否支撐估值的一大關鍵；另所有資產估值膨脹及收益資產稀缺性的現象，也意味著長期投資部位需要納入更多成長動能。

從趨勢面看，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，不過景氣擴張趨勢未變，成長動能依然強勁；從體質面，以全球最大經濟體美國為例，美國民眾存款、企業手中現金狀況來看，都顯示現金充沛。

就需求面，從美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續的跡象。

美國製造業9月份持續呈現擴張局面，9月份的Markit製造業採購經理人指數（PMI）終值達60.7，擴張速度雖略放緩，但仍優於初估值與經濟專家預期。

另中國近日遭遇限電危機與房地產打壓，迫使企業減產。最新PMI顯示，中國已降至50榮枯線以下，從8月50.1降到9月49.6，創自去年2月疫情爆發以來首次萎縮，可能進一步放緩中國經濟成長，也成為新的變數。

拉回到總體經濟面，就市場另一個高度關注的通膨議題，從諸多跡象來看，結構性通膨壓力短期可能無解。像是能源及二手車等商品消費持續墊高且由於供應鏈限制，通脹擔憂正在加劇；洛杉磯貨櫃塞港問題至年底前將居高不下，貨輪待機及停靠港口時間自7月開始不斷上揚。

但發生停滯性通膨機率低，一來是克里夫蘭與達拉斯聯邦政府通膨預期同樣高漲，如預期持續攀升，聯準會將更為鷹派。其次，過去20年平均經濟成長年率為1.9％，預期明年經濟成長仍有望高於過去成長平均。除美國聯準會即將縮減購債外，近期紐西蘭央行宣布升息，全球其他各國央行也可能在未來進入升息循環。

面對接下來市場開始擔憂成長動能可能放緩、通膨預期可能出現轉折，以及貨幣政策方向的調整，建議以兩大策略因應：一是以尋找多元成長題材來因應景氣動能可能放緩的現實面；二是因應利率可能走高的可能，尋找收益來源、但同時仍須留意投資組合中的信用跟利率風險。

全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅將受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦，短線利率風險較低的情況下，信用債券違約率有望持續下滑，基本改善下有利信用債，加上信用債收益率高於公債，利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。

(時報資訊)