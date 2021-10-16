中鋼15日開出11月內銷盤價，包括熱軋鋼板等七大項鋼品全面開平盤，結果符合市場預期。中鋼董事長翁朝棟表示，由於大陸限電限產，導致目前整體鋼市供給仍吃緊，持續看好11～12月需求會上升，預期鋼價穩健向上，鋼市榮景可延續到2022年。

中鋼挺下游 11月內銷全面平盤

翁朝棟指出，大陸寶鋼及越南河靜鋼廠相繼開出的新盤價，皆以平穩為主要基調，考量當前下游終端用戶受全球海運物流不順，導致產銷遞延，面臨高庫存水位去化與資金調度的雙重挑戰，中鋼秉持一貫「穩健、合宜」的訂價原則，決議11月內銷月盤產品全以平盤開出，期許下游用鋼產業能把握鋼價平穩契機，加速升級轉型，接軌全球節能減碳趨勢與潮流。

中鋼執行副總黃建智補充說明，大陸為達成碳達峰、碳中和，及2022年冬奧北京現藍天目標，嚴厲施行「能耗雙控」政策，日前下令鋼鐵業須自11月15日至明年3月15日錯峰生產，粗鋼減產至少30％，範圍遍及京津冀等周邊共2+26個城市，鋼鐵供應將更加吃緊。

受煤炭價格高漲與電力不足衝擊，大陸當局已要求內蒙古、山西、陝西等產煤大省增產保供，惟近期山西省暴雨導致煤礦停產60座，煤炭價格易漲難跌，製造業成本恐再上升。在煉鋼原物料方面，國際強冶金煤每公噸已突破400美元，且鐵礦砂價格自9月低點反彈近四成，加上各項副原料供應緊俏而墊高鋼廠煉鋼成本；國際運費持續堅挺及能源供給議題，多項因素將支撐第四季亞洲鋼價止跌回穩。

中鋼表示，全球減碳趨勢儼然成形。為反映「綠色鋼材」高生產與投資成本，繼歐洲Tata後，德國Thyssenkrupp也宣布將引進碳附加費，估算每公噸鋼材約23歐元，其他先進鋼廠將跟進，並研擬相關計價方案。中鋼為確保永續發展，規劃至2025年達成較2018年減碳7％的目標，並訂出2050年實現淨零排碳的願景。

(時報資訊)

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