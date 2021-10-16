護國神山台積電14日法說會釋出超級利多，不但激勵費城半導體指數14日大漲3.08％，15日股價再奪回600元大關，也帶領台股重回16,700點以上，挑戰萬七有望。台積電看旺未來晶圓代工產業景氣且擴產速度加快，半導體周邊供應鏈與台積電同樂。
台新投顧副總黃文清認為，在台積電召開法說會之前，各種的利空及疑慮充斥，包括砍單、庫存過高、蘋果下修1,000萬支iPhone13智慧機等，擾亂投資人操作，所幸台積電14日法說會強調晶圓代工產能吃緊到2022年，先進製程3奈米2022年量產，駁斥外資認為半導體產業面臨庫存調整及遭遇砍單的論調。隨著台積電解除市場疑慮，半導體整體供應鏈15日上演報復性反彈走勢。
除了晶圓代工廠台積電、聯電、世界之外，半導體周邊供應鏈還有矽智財（IP）力旺、創意、智原，設備廠包括帆宣、華景電、京鼎、辛耘、弘塑、家登等，IC封測則有日月光投控等股，本周四個交易日，設備廠華景電漲幅17.78％居冠；矽智財（IP）大廠智原15日更鎖住漲停，收在143元，創波段新高；台積電因遭到外資提款，前三天股價走平，15日大漲4.71％，收在600元大關激勵，整體一周上漲4.35％。
台積電14日宣布將在日本建立一座特殊製程晶圓廠，專注成熟及特殊製程如22/28奈米製程，2022年建廠，最快2024年量產，台積電今年資本支出300億美元，已經明顯激勵設備廠營運創高，未來三年將投資1,000億美元，市場更預期不排除再上調。
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