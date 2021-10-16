台積電法說會中，公布第三季財報及第四季展望優於預期，3奈米先進製程預計在2023年第一季貢獻營收，並宣布啟動日本設廠的計畫，包括高盛、麥格理等14家內外資券商紛紛按讚，且有三家調漲升目標價，其中，高盛合理目標價更由1,014元，進一步上調至1,028元。
台積電15日股價大漲27元，漲幅4.71％，收高在600元，一舉站回月線及季線，外資大買3萬3,737張，投信買超296張，自營商買超591張，合計買超3萬4,624張。
在台積電法說會後，除外資券商高盛續喊千元目標價外，麥格理將台積電目標價由766元上調至785元，大型本土投顧則由780元上調至800元，與另一家本土投顧凱基投顧的830元，同樣喊到800元以上。
觀察內外資圈對台積電目標價，摩根士丹利580元、大和資本666元，是少數仍位在5、6字頭的券商，瑞信、瑞銀、美銀美林、野村、瑞穗及海通的目標價在700元以上，800元以上的也有摩根大通、里昂，多數券商的目標價越喊越高。
統一投顧是唯一下調台積電投資評等及目標價的券商，目標價由750元下修至650元，並考量潛在上漲空間不及15％，將評等由買進調降至中立。
統一投顧認為，終端雜音出現，台積電不排除產業出現庫存調整可能性，儘管公司掌握先進技術，受惠5G、高速運算（HPC）、半導體內容提升等需求，受景氣衝擊影響較小。但產業調整，往往對短期評價造成修正。
台積電法說會公布第三季稅後純益1,562.6億元，創下新高，每股盈餘（EPS）6.03元，優於市場預期；第四季營收可望再創新高，估154～157億美元，以新台幣兌美元28元計算，介於4,312～4,396億元，季增3.5～5.5％，毛利率估51～53％，營利率39～41％。
內外資圈對台積電的財報及展望數字，多數認為是正向訊息，除大摩認為，台積電沒有說明半導體產業庫存調整可能性外，大多數外資券商認為，台積電毛利預估上調至50％以上，反應出代工價格的調漲及產品組合的優化，且台積電先進製程進度持續推出，也對台積電在半導體產業發展地位及營運成長性墊下基石。
(時報資訊)
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