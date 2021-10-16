「護國神山」奮起！台積電第三季財報優於預期，成功化解市場疑慮，15日股價站回600元整數大關，帶領半導體、電子類股全面走揚，成交占比突破六成，指數更大漲393點，收在16,781點，漲點、漲幅皆是今年第四高。法人預期，盤面投資氣氛轉佳，大盤也突破前波反彈高點，有利延續上漲動能，力拚攻下16,800點、月線雙重關卡。
台股15日上演「一積當關」行情，台積電帶量大漲4.71％，創今年以來次高漲幅，貢獻大盤點數約228點，市值單日增加7,001億元，重返15兆元之上，並跳空收復月線、季線、半年線。
籌碼部分，外資大手筆回補台積電3.37萬張，扭轉10月以來「賣多買少」的交易趨勢，換算光是台積電一檔買超金額就高達200.56億元，相當於單日加碼279億元有七成都是鎖定台積電。
投信則延續加碼策略，已連15日買超台積電，目前持股超過10萬張，且仍持續增加，創下六年來新高水位；合計三大法人加碼台積電3.46萬張，買超占比約62.6％，為激勵股價的最大推手。
台新投顧副總黃文清表示，台股15日由台積電領軍，帶動半導體、電子股強勢反彈，重掌多方主流，大盤初步已見到底部型態，研判有機會再加入塑化、鋼鐵等原物料族群輪動，向上挑戰月線反壓，隨著通膨訊息反應逐漸淡化，外資回補力道延續，後續將以震盪盤堅的可能性較高。
國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，先前台股無量下殺，在初期反彈過程中，量能尚未放大是正常情況。不過，指數若要進一步搶灘月線關卡，就需要補量上攻，才有機會有效站穩，較難只靠台積電一枝獨秀，要有買盤持續往外擴散效應，支撐大盤表現。
此外，簡伯儀說，指數15日收復5日線、KD指標也翻揚向上，皆是有利於反彈行情的正向因素，在台積電法說釋疑下，市場對半導體產業擔憂暫時解除，預期已經通過第一關的利空考驗，接下來能否「關關難過關關過」，要看上市櫃第三季獲利表現、美超級財報周，還有通膨、縮表等議題需要持續關注。
(時報資訊)
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