金融監理沙盒再傳捷報，金管會15日宣布，經洽中央銀行意見後，許可統振公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，將成為本國第一家獲准辦理外籍移工匯兌業務的公司，也成為第二家沙盒實驗落地者。

銀行局指出，「外籍移工國外小額匯兌業務」是屬於「有限」執照，服務對象限外籍移工，匯款金額限一定金額以下，匯款模式限「匯出匯款」，亦即只能將款項匯回外籍移工的母國（家鄉）。從事外籍移工匯兌公司的實收資本額或指撥營運資金應達「新臺幣1億元」。

據法規規定，外籍移工國外小額匯兌業務，每一外籍移工匯款，「每筆不得超過等值新臺幣3萬元，每月累計匯款金額不得超過等值新臺幣5萬元，每年累計匯款金額不得超過等值新臺幣40萬元。」

銀行局進一步表示，法規並未限制外籍移工國外小額匯兌業務的營業時間及地點，依業者規劃模式，主要是提供外籍移工利用App提出匯款指示後，至超商櫃檯或透過ATM將款項支付予業者，業者可24小時提供服務。

金管會表示，目前一般銀行跨境匯款的國內手續費介於新臺幣400元至1,000元間，匯款人需再支付海外清算銀行及受款人所在地解款銀行處理費用，以外籍移工薪資匯款多數是小額、定期需求來看，移工支付的費用占匯款金額比重，相較一般商業性匯款偏高。若透過小額匯款機構跨境匯款手續費約在150元至200元（視地區有所不同），與銀行相比大幅降低匯款成本。

金管會表示，這次許可統振公司經營匯出至印尼、菲律賓、越南外籍移工國外小額匯兌業務，該公司得提供台灣境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工將薪資款項匯回其母國的服務，引導外籍移工透過合法管道匯款，達到普惠金融目的。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意