金融監理沙盒再傳捷報，金管會15日宣布，經洽中央銀行意見後，許可統振公司經營外籍移工國外小額匯兌業務，將成為本國第一家獲准辦理外籍移工匯兌業務的公司，也成為第二家沙盒實驗落地者。
銀行局指出，「外籍移工國外小額匯兌業務」是屬於「有限」執照，服務對象限外籍移工，匯款金額限一定金額以下，匯款模式限「匯出匯款」，亦即只能將款項匯回外籍移工的母國（家鄉）。從事外籍移工匯兌公司的實收資本額或指撥營運資金應達「新臺幣1億元」。
據法規規定，外籍移工國外小額匯兌業務，每一外籍移工匯款，「每筆不得超過等值新臺幣3萬元，每月累計匯款金額不得超過等值新臺幣5萬元，每年累計匯款金額不得超過等值新臺幣40萬元。」
銀行局進一步表示，法規並未限制外籍移工國外小額匯兌業務的營業時間及地點，依業者規劃模式，主要是提供外籍移工利用App提出匯款指示後，至超商櫃檯或透過ATM將款項支付予業者，業者可24小時提供服務。
金管會表示，目前一般銀行跨境匯款的國內手續費介於新臺幣400元至1,000元間，匯款人需再支付海外清算銀行及受款人所在地解款銀行處理費用，以外籍移工薪資匯款多數是小額、定期需求來看，移工支付的費用占匯款金額比重，相較一般商業性匯款偏高。若透過小額匯款機構跨境匯款手續費約在150元至200元（視地區有所不同），與銀行相比大幅降低匯款成本。
金管會表示，這次許可統振公司經營匯出至印尼、菲律賓、越南外籍移工國外小額匯兌業務，該公司得提供台灣境內印尼、菲律賓及越南籍合法外籍移工將薪資款項匯回其母國的服務，引導外籍移工透過合法管道匯款，達到普惠金融目的。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：